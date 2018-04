Dolly Style + FÖLJ

JOBBERBJUDANDE: Dolly Style söker ny medlem - letar efter ny ”Holly”









1 av 3 | Foto: Peter Wixtröm / AFTONBLADET / 85326

NÖJE 5 april 2018 11:11

Har du alltid drömt om att vara medlem i en ”Girl Power pop-grupp”. Nu har du chansen. Dolly Style söker arbetskraft

Få saker i vardagen skulle liva upp lika mycket som att vara medlem i Dolly Style. Du får mottaga landets alla förskoleklassers stora beundran, du får sjunga roliga saker som ”I am Molly, I am Holly, I am Polly, Hello Hi I am Molly, I am Holly, I am Polly, Hello Hi”.

Du får även säga hej då till tråkiga frisyrer och välkomna i stället den turkosa, rosa eller knallblå peruken.

Nu har du chansen till allt detta.

Kravlistan

I en platsannons som skickats ut från Universal Music meddelas det nu att bandet söker en ny medlem. Eller ny och ny. Det är medlemmen ”Holly” som ska uppdateras. Med kanske dig? Kraven som ställs är att du ska vara över 20 år, kunna sjunga och dansa samt bor eller kan tänka dig att bo i Stockholm. Låt nu inte detta spektakulära jobberbjudande gå dig förbi. Du är värd ett liv i kulörta färger.

Missa inte några viktiga nöjesnyheter - Följ Nöjesbladet på Facebook genast

LÄS OCKSÅ Quiz: Gör Thirty Seconds To Mars-quizet - vinn träff med bandet på scenen

5 april 2018 11:11