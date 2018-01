Kritiserade superhjältefilmer – får kritik

Stjärnregissör till angrepp mot Jodie Foster



HOLLYWOOD. Jodie Foster jämförde häromdagen filmer om superhjältar med nöjesparker.

Samtidigt sågade den 55-åriga skådespelerskan filmbolagen som gör dem.

Nu kallas den tvåfaldigt Oscarsbelönade stjärnan ”gammaldags”.

”Foster ser på film på ett gammaldags sätt där spektakelfilmer inte kan vara tankeväckande”, skriver ”Guardians of the galaxy”-regissören James Gunn på twitter.

Gunn, 51, håller med Foster om att många filmserier är tämligen själlösa och pekar på att det är en fara för biofilmens framtid. Men han tycker också att det finns undantag.

”Gör vårt bästa”

”För att biofilmen ska överleva tror jag att spektakelfilmer måste ha det hjärta och den vision de traditionellt inte har. Somliga av oss gör vårt bästa i den riktningen. Att skapa spektakelfilmer som är uppfinningsrika, mänskliga och eftertänksamma är det som lockar mig med det här jobbet.

De båda ”Guardians of the galaxy”-filmerna har totalt spelat in mer än 6,2 miljarder kronor.

Gunn har skrivit på för att göra del tre.

