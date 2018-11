Jonas Gardell om döden: Jag är inte rädd längre

...om att jobba med Ulrik Munther igen:

– De jag jobbat med tidigare har gått bort, Ernst-Hugo Järegård, Lena Nyman, Sif Ruud, Rikard Wolff och vänner som Micke Nyqvist och Gösta Ekman. När jag ändå fortfarande lever är det fruktansvärt roligt att få jobba med unga konstnärer. Både att vara mentor men också ta till mig av det de lär mig.

– Jag tycker Ulrik är en av de röster som jag hört de sista femton åren, som har en avsändare som är helt makalös. När han sjunger lyssnar jag.

...om hur påkostad nya showen är:

– Henrik Schyffert sa att min förra show var som att se en galen miljonär slänga pengar omkring sig. Men den kommer framstå som en lågbudget jämfört med det här. Jag har återigen fått skriva på kontrakt att jag får vara med och dela på förlusten.

– Nu har jag en scenografi (handmålad av konstnären Martin Jacobson) som är så dyr. Det är miljoner vi pratar om. Och jag tror vi måste upp i en 75-procentig beläggning innan vi går plus-minus-noll. Och då har jag fortfarande inte fått betalt.

...om titeln ”Queen of fucking everything”:

– Det handlar om att inte begränsa sig, att inte låta andra sätta ditt livs gränser. Vad är du för någonting? Jag är the queen of fucking everything, svarar jag. Vi lever i en tid där man ska vara väldigt noga med att tala om vad man är. ”Jag är en H-B-T-Q-L-I-A. Det blir fler och fler bokstäver som på något sätt ska tala om vem du är. Men varför begränsa sig? Var ”the queen of fucking everything”.