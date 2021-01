Efter uppbrottet från Megan Fox – hon är Brian Austin Greens nya kärlek

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 12 januari 2021 kl. 21.11

Foto: Richard Shotwell / TT Proffsdansaren Sharna Burgess.

Brian Austin Green har gått vidare efter skilsmässan från Megan Fox.

”Beverly Hills”-stjärnans nya kärlek är dansprofilen Sharna Burgess.

– Jag känner mig väldigt välsignad just nu, säger han till Access Hollywood.

Skådespelaren Brian Austin Green, 47, och ”Dancing with the stars”-dansaren Sharna Burgess, 35, sågs ihop under en semester i Hawaii över julen och har sedan dess fångats på flera papparazzi-bilder tillsammans.

När Access Hollywood i dagarna frågade Brian Austin Green hur det går mellan dem svarade han att det går ”väldigt bra”, skriver Us Weekly.

– Det är tidigt, så vi har inte satt en etikett på det eller så, men vi njuter uppenbarligen av varandras sällskap, sa han då.

Han sa också att han träffade Sharna Burgess via deras gemensamma manager.

– Hon är väldigt ansvarsfull och supersöt och omtänksam, passionerad och rolig att vara med, så jag känner mig väldigt välsignad just nu.

Foto: Michael Sohn / TT Brian Austin Green var tidigare gift med skådespelaren Megan Fox.

Under måndagen la Sharna Burgess ut ett inlägg på Instagram med texten ”Han”, tillsammans med en bild där hon kysser Brian Austin Green. Flera av hennes ”Dancing with the stars”-kollegor, som kan liknas vid den amerikanska motsvarigheten till ”Let’s dance” i Sverige, har kommenterat hur glada de är för hennes skull.

Skilde sig ifjol från Megan Fox

Brian Austin Green gifte sig med skådespelaren Megan Fox, 34, 2010 och de gick skilda vägar i maj 2020. De var också separerade en gång däremellan, men hittade tillbaka till varandra när Fox upptäckte att hon var gravid med parets tredje barn.

I juni 2020 blev det känt att Megan Fox hittat kärleken igen i rapparen Machine Gun Kelly, 30.

Publicerad: 12 januari 2021 kl. 21.11