Thorleifs sångare Thorleif Torstensson död i covid-19

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 10 januari 2021 kl. 20.17

Uppdaterad: 10 januari 2021 kl. 20.46

Foto: JONAS ENG Thorleif Torstensson.

Thorleifs sångare Thorleif Torstensson är död.

Det uppger familjen i ett uttalande via skivbolaget Warner Music.

”Det är med stor sorg som Thorleif Torstenssons familj härmed meddelar att han i dag den 10 januari 2021, i sviterna av covid, stilla somnat in omgiven av sina nära och kära.”

I uttalandet tackar familjen också personalen som vårdade honom på IVA på Halmstad sjukhus, något Expressen först skrev om.

”Han var en enormt varm och kärleksfull person och har genom musiken skänkt glädje och tröst till många många människor. Vi ber er respektera familjens behov av att i ro få sörja vår djupt älskade make, pappa, morfar, farfar och svärfar. Vårt innerliga tack till personalen som vårdade honom på IVA på Halmstad sjukhus”, säger familjen i ett uttalande till Aftonbladet via skivbolaget Warner Music.

Thorleif Torstensson blev 71 år gammal.

Dansbandet Thorleifs, med Thorleif Torstensson som sångare och saxofonist, bildades 1962 och var aktiva fram till 2012.

”Gråt inga tårar”, ”Och du tände stjärnorna”, ”Med dej vill jag leva” och ”Tre gringos” som de gjorde tillsammans med Just D är några av deras mest kända låtar. 2009 tävlade Thorleifs i Melodifestivalen med bidraget ”Sweet kissin' in the moonlight”.

✓ Texten uppdateras

Foto: LASSE ALLARD Thorleif Torstensson under Dansbandsveckan i Malung 2012.

Foto: BJÖRN ELGSTRAND Thorleifs uppträder i SVT 1996.

Foto: PETER CITRON Thorleifs 1998.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 10 januari 2021 kl. 20.17

LÄS VIDARE