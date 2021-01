Thorleifs sångare Thorleif Torstensson död i sviterna av covid-19

Blev 71 år gammal

Av: Christina Nordh , Natalie Demirian

Publicerad: 10 januari 2021 kl. 20.17

Uppdaterad: 10 januari 2021 kl. 22.11

Thorleifs sångare, dansbandsstjärnan Thorleif Torstensson, är död.

Det uppger familjen i ett uttalande via skivbolaget Warner Music.

”Det är med stor sorg som Thorleif Torstenssons familj härmed meddelar att han i dag den 10 januari 2021, i sviterna av covid, stilla somnat in omgiven av sina nära och kära.”

I uttalandet tackar familjen också personalen som vårdade honom på IVA på Halmstad sjukhus, något Expressen först skrev om.

”Han var en enormt varm och kärleksfull person och har genom musiken skänkt glädje och tröst till många många människor. Vi ber er respektera familjens behov av att i ro få sörja vår djupt älskade make, pappa, morfar, farfar och svärfar. Vårt innerliga tack till personalen som vårdade honom på IVA på Halmstad sjukhus”, säger familjen i ett uttalande till Aftonbladet via skivbolaget Warner Music.

Thorleif Torstensson blev 71 år gammal.

Niels Kvistborg, Thorleifs manager, säger till Aftonbladet att Thorleif Torstensson låg på sjukhuset i Halmstad en vecka innan han gick bort.

Dansbandet Thorleifs, med Thorleif Torstensson som sångare och saxofonist, var bland de största på dansbandsscenen och bildades 1962 i hans pojkrum i Klavreström i Småland. De var aktiva fram till 2012.

”Gråt inga tårar”, ”Och du tände stjärnorna”, ”Med dej vill jag leva” och ”Tre gringos” som de gjorde tillsammans med Just D är några av deras mest kända låtar. 2009 tävlade Thorleifs i Melodifestivalen med bidraget ”Sweet kissin' in the moonlight”.

2019 gifte han sig med livskamraten Lisbeth.

Foto: JONAS ENG Thorleif Torstensson 2016.

Bert Karlsson: ”Duktig och driven”

Den tidigare skivbolagsdirektören Bert Karlsson, 74, jobbade ihop med Thorleif Torstensson i många år.

– Ett tag var vi konkurrenter och ett tag jobbade vi ihop. Jag tycker att det här är fruktansvärt. Tolle var en duktig och driven kille, inte bara som musiker utan även som en entreprenör i branschen, säger han till Aftonbladet.

Olle Jönsson, 65, sångare i Lasse Stefanz är märkbart berörd och säger att han senaste hörde från Thorleif Torstensson på sin 65-årsdag i december.

– Hjältarna dör efterhand – och det kommer ju inga nya heller. Han har ju varit en hjälte för oss sedan sent 70-tal, en av de största. Han var en profil, det är inte så många dansband som har profiler i dag. Det känns så jävla overkligt att sån här skit ska ta honom. Man tycker att de ska leva för evigt, hjältarna. Han var en mycket stor legend som kommer att vara mycket saknad, säger han.

Janebrink: ”En av de största”

Arvingarnas Casper Janebrink, 51, säger till Aftonbladet att Thorleif Torstensson är någon han alltid sett upp till.

– Han var en av de största ikonerna inom dansbandsmusiken. Han hade en väldigt speciell och unik sångröst och de har haft väldigt många hits genom åren. Det här är jättetråkigt att höra, säger han.

Kikki Danielsson, 68, skriver på Facebook om att dödsbeskedet kändes som att bli träffad av blixten.

”Thorleif, min käre vän. Vi som haft så mycket kul ihop sen 70-talet. Jag kommer att sakna dig oerhört! Du var en varm Människa som alltid hade tid för andra. Jag tänker på din fru Lisbeth i denna svåra stund. Vila i frid”, skriver hon.

”Perrelli: ”Otroligt varm person”

Charlotte Perrelli, 46, säger att Thorleif Torstensson alltid var full av liv.

”Så fruktansvärt tragisk. Thorleif var ung och så full av liv... jag har inte träffat honom på några år nu. Men minns honom som en otroligt varm, genuin och omtänksam person som alltid hade tid för sina fans och för alla som ville prata. Otroligt tråkigt att nås av detta besked. Denna älskvärda småländska stolthet, vi hade alltid roligt när vi träffades! Jag tänker på hans familj, hans hustru. På hans barn och barnbarn som förlorat en fantastisk pappa och morfar”, skriver hon i ett sms till Aftonbladet.

⁠ Texten uppdateras

Foto: LASSE ALLARD Thorleif Torstensson under Dansbandsveckan i Malung 2012.

