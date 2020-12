Nya Jönssonligan – drar rekordpublik, men sågas av många

Av: Jan-Olov Andersson

Publicerad: 30 december 2020 kl. 12.24

Foto: C MORE ”Nya” Jönssonligan spelas av David Sundin, Anders ”Ankan” Johansson, Henrik Dorsin och Hedda Stiernstedt

Det stormar kring ”Se upp för Jönssonligan”.

Rekordmånga har sett filmen på C More. Rekordmånga tycks också avsky filmen, att döma av alla mejl jag har fått.

Jag fortsätter envist hävda att det är den bästa filmen i serien. Och ska förklara varför.

Under tisdagsförmiddagen kom pressmeddelandet från C More:

Filmen slog direkt rekord och har nu den bästa starten i C Mores historia, alla filmer och serier inkluderade. Totalt, linjärt och streamat, sågs filmen av 1,1 miljoner tittare under de tre första dagarna.

Det är häpnadsväckande siffror, på så sätt att det är vad jag kan minnas första gången C More över huvud taget redovisar några siffror. Normalt brukar man bara skryta med procentuella ökningar, utan att berätta från vilken nivå det är. Om det 100, 1 000, 10 000 eller 100 000 som har tittat.

Nu skryter man med att siffrorna står sig med marginal mot andra svenska storfilmers biopremiärer. Det var ju inte populärt hos till exempel regissören Tomas Alfredson att filmen aldrig fick biopremiär utan såldes av SF Studio till streaming direkt.

Men… hur många av de 1,1 miljoner som har sett filmen tycker om den?

Tog hus i helvete

Jag satte ++++ på filmen. Skrev att det var den bästa Jönssonligan-filmen hittills. Och jäklar vad den åsikten har tagit hus i helvete!

Tror inte jag har fått så mycket ilskna mejl sedan jag för fem år sedan skrev att prins Carl Philips ex Emma Pernald borde nita fanskapet. Detta sedan han i tv hade sagt att han aldrig hade känt ”kärlekens magi” förrän han träffade (numera) prinsessan Sofia. Som om det tio år långa förhållandet med Emma inte räknades.

Ett urval vad de besvikna Jönssonligan-tittarna har skrivit:

Har du rökt på, eller? Filmen är ett hån mot alla Jönssonfilmerna. De har förstört allt vad Jönssonligan är. Dra dig tillbaka från recenserandet. I vanliga fall brukar jag vara rätt överens med dig, men hur i hela friden kunde du ge denna film fyra plus? Filmen har ett uselt manus, usla karaktärer, rörig och konstig handling och ingenting är roligt.

Vad tråkigt att du inte hade integritet nog att såga Jönssonligan. Sååå imponerad av Hasse Alfredssons grabb!!! Måste väl hålla Dig väl med skådespelaretablissemanget!!! Vi såg filmen tillsammans, folk från tre generationer. Eller vi ”ser” den nu. Men alla har lämnat vardagsrummet.

Att ge denna 4+ är som att ge fredspriset till Kim Jong-un. Hur mycket har C More betalt dig?

Foto: Tomas Oneborg Mallorca-filmen var förfärlig, skriver Jan-Olov Andersson

Mallorca-filmen var förfärlig

När det gäller det sistnämnda, så betalar jag C More cirka 1 800 kronor/månad för en jäkla massa kanaler och bredband.

I övrigt tror jag det är en smak- och generationsfråga.

Jag var vuxen, 26 år, när ”Varning för Jönssonligan” kom 1981. Tyckte det var välgjord buskis. Varken mer eller mindre. De efterföljande filmer har varit, som bäst, +++ . Mallorca-filmen var förfärlig. Men de flesta har haft ögonblick av fantasirik humor. Och bra skådespelare, med komiska geniet Gösta Ekman i spetsen i de fem första filmerna.

Har pratat med folk i min ålder som sett nya filmen. De gillar den också. Tycker om den lite mer underfundiga och vuxna humorn. Retrokänslan. Detaljerna. Musikvalen. De sublima blinkningarna till de äldre filmerna.

Kan inte konkurrera med minnen

Yngre generationer, som växte upp med Jönssonligan som barn, har uppenbarligen starkare känslor förknippade med filmerna. De såg dem om och om igen på video. Kan scener och repliker utantill. Så som det lätt blir med saker man upplever i den åldern.

Bryan Ferry sa en gång till mig:

– Det är ett helvete att skriva nya låtar, för i mina fans huvud snurrar alltid en greatest hits-samling med Roxy Music de jämför låtarna med.

Kanske är det så enkelt som att Henrik Dorsin & co helt enkelt inte kan konkurrera med mångas minnen av något de en gång tyckte var fantastiskt kul…

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 30 december 2020 kl. 12.24