Domare avslår besöksförbud mot Dr Dre

Infekterad skilsmässa för rapparen

Av: Jonas Månsson

Publicerad: 12 mars 2021 kl. 15.24

Uppdaterad: 12 mars 2021 kl. 15.56

En nysläppt låt fick Dr Dres ex-fru att frukta för sin egen säkerhet.

Nicole Young ansökte därför om besöksförbud för rapparen.

Nu avslår domaren hennes ansökan.

Rapparen Dr Dre, 56 och Nicole Young, 51 lämnade i somras in skilsmässoansökan efter 24 års äktenskap.

Paret har haft en stormig relation och enligt Daily Mail ska hon i början av året ha lämnat in domstolshandlingar för att visa på att han misshandlat henne både fysiskt och psykiskt under åren som gifta.

I februari släppte dessutom rapstjärnan en låt som innehåller textrader som hon upplever som ett hot mot hennes säkerhet. Hon ansökte därför om besöksförbud.

”I see you trying to fuck me while I’m in surgery, in ICU death bed on some money shit. Greedy bitch, take a pic, girl you know how money get”, lyder en av raderna i låten.

Raderna kan ungefär översättas med att hon försökt lura honom på pengar när han låg på intensivvårdsavdelningen. Han kallar henne även girig.

Nu har hennes ansökan fått avslag av en domare, skriver Daily Mail.

Vårdades på sjukhus

Enligt tidningen ansåg Nicole Young att det tillsammans med parets tidigare bråk om pengar, hon har krävt honom på 17,5 miljoner kronor i månaden, och den nu upplevda otryggheten efter att låten släppts skulle vara skäl nog för ett besöksförbud.

Domaren såg saken annorlunda och anser att hennes begäran har otillräcklig bevisning.

Rapparen drabbades i januari av ett misstänkt pulsåderbråck i hjärnan och fick föras med ambulans till en intensivvårdsavdelning. Där ska Nicole Young ha besökt honom.

Utöver det är hans version att de båda inte har haft någon kontakt alls sedan de båda skrev på skilsmässopappren. Han har även anklagat henne för att ha förskingrat stora summor från deras gemensamma bankkonto.

Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN Dr Dre.

