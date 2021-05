Bob Dylan fyller 80 år – och förtjänar ett hejdundrande grattis

Publicerad: 24 maj 2021 kl. 14.00

I dag fyller Bob Dylan 80 år och det finns förstås otaliga anledningar till att gratulera.

Ingen låtskrivare i modern tid torde ha fler klassiker på sitt samvete. Ingen artist har gjort mer för att transformera rock’n’roll till någonting större än bara simpel underhållning.

Framför allt imponerar det att karln har klarat sig igenom sex decenniers karriär av intensiv ikonisering utan att bli spritt språngande galen.

Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

När Bob Dylan i vintras under uppmärksammade former sålde hela sin låtkatalog till Universal Music för ett uppskattat värde av över 300 miljoner dollar slogs det fast att hans låtskrivargärning utgörs av drygt 600 kompositioner.

Den som orkar sätta sig ned och granska allt som Dylan har skrivit kommer gissningsvis fram till att procenten odödliga klassiker i den samlingen är större än hos någon annan musikskapare det senaste århundradet.

Det här är trots allt mannen som ligger bakom ”Knockin’ on heaven’s door”, ”Like a rolling stone”, ”Blind Willie McTell”, ”Sara”, ”Forever young”, ”Every grain of sand”, ”I want you”, ”Don’t think twice, it’s alright”, ”Ballad of Hollis Brown”, ”Key West (philosopher pirate)”, ”I threw it all away”, "Chimes of freedom”, ”Most of the time”, ”My back pages”, ”It’s all over now, baby blue”, ”Thunder on the mountain”, ”Highway 61 revisited”, ”Ballad of a thin man”, ”Desolation row”, ”Just like a woman”, ”Love sick”, ”All along the watchtower”, ”She belongs to me”, ”The man in me”, ”Tangled up in blue”, ”Simple twist of fate”, ”Shelter from the storm”, ”This wheel’s on fire”, ”You ain’t going nowhere”, ”Hurricane”, ”One more cup of coffee”, ”Changing of the guards”, "Sweetheart like you”, ”The times they are a-changin’”, ”Brownsville girl”, ”Man in the long black coat”, ”Tombstone blues”, ”Not dark yet”, ”Mississippi”, ”Workingman’s blues #2”, ”Masters of war” och ”Murder most foul”, för att bara ta ett litet fåtal exempel.

Robert Allen Zimmerman från Hibbing, Minnesota har så många temperament och perspektiv och har gått igenom så många faser att alla fans kan plocka ihop sin egen Bob Dylan. Något som illustrerades synnerligen begåvat i Todd Haynes fritt flytande film ”I’m not there” 2007, där bland andra Cate Blanchett och afroamerikanske barnskådisen Marcus Carl Franklin spelar varsin ”idé” om vem Bob Dylan kan tänkas vara.

Foto: BJORN LARSSON ASK / TT

Av just den anledningen är det långt ifrån enkelt att gilla Bob Dylan. Han går sällan åt det håll som någon helst vill. Att bli besviken, inte minst på konserter, har närmast blivit en del av grejen.

Givetvis är det också därför som han är så unikt intressant att följa.

För det är ju fortfarande – snart sex decennier sedan debutalbumet – ingen som har en aning om vem Dylan egentligen är.

Fråga hans många musiker genom åren, eller artistkollegor, och du får hur många svar du vill. Från skygg, arrogant, introvert och allmänt svår att jobba med till blixtrande kreativ, nyfiken, öppen för idéer och ”faktiskt väldigt mycket en helt vanlig kille”.

Det mest förvånande svaret av dem är onekligen det sistnämnda.

För hur klarar man av att inte bli spritt språngande megalomaniskt galen när man är Bob Dylan, en artist som redan 23 år gammal, blott två album in i karriären, började kallas ”the voice of a generation” av en internationell folkmusikpublik i desperat behov av en andlig ledare?

Dylan må ha snöat in på folkmusik i 60-talets gryning, när det låg i tiden och han blivit så besatt av Woody Guthrie att det fått honom att lämna Hibbing för folkklubbarna i Greenwich Village.

Men han var redan då minst lika mycket en rocker, med hårburret friserat efter Little Richard och åtskilliga idéer om artisteri snodda rakt av från Buddy Holly.

I sitt Nobelpris-tal 2017 hävdade Dylan att han mycket väl kunde ha fått Hollys ande överförd till sig via några blixtrande sekunder av ögonkontakt under en konsert dagarna innan den hornbågade stjärnan dog i en flygolycka 1959.

Folkmusiken kändes dessutom snabbt som en återvändsgränd. Dylan tröttnade på att skriva ”fingerpekande” sånger och hängde i stället på sig en likadan Stratocaster som Buddy Hollys, spelade in albumen ”Bringing it all back home” och ”Highway 61 revisited” och förvandlade i 60-talets mitt rockmusiken till en konstform med intellektuella värden.

Foto: Olle Lindeborg / SCANPIX Bob Dylan.

Hur många upprörda folkfans som än backade den där rösten som skrek ”Judas” åt Dylan på hans första The Band-förstärkta rockturné satt emellertid stämpeln ”the voice of a generation” fasttatuerad i pannan.

De så kallade dylanologerna var redan då igång med detaljanalyser av varje liten stavelse och frasering i ”Mr Tambourine man” eller ”Subterranean homesick blues”, för att söka svaret på frågan ”what does it all mean?”.

Som artist går det att få permanent skrivkramp av betydligt mindre, men Dylan har på något mirakulöst sätt klarat av att hantera pressen. Sannolikt genom att träna sitt psyke till att roas av sin ständigt utsatta piedestalstatus, och framför allt en unik förmåga att alltid gå på känsla och intuition.

Fler än en studiomusiker har vittnat om att det som de trodde var första genomspelningen av en helt ny låt visar sig vara tagningen som Dylan vill ha med på skivan.

När han råkade befinna sig i New Orleans i slutet av 80-talet blev han inbjuden till studion där soulbandet Neville Brothers och producenten Daniel Lanois hade spelat in en version av ”With God on our side” till albumet ”Yellow moon”. Dylan blev så tagen av den intima atmosfären att han omedelbart ville att Lanois skulle göra en liknande slags skiva med honom.

Foto: Olle Lindeborg/ TT NYHETSBYRÅN

Det resulterade först i 1989 års ”Oh mercy” och åtta år senare även i ”Time out of mind”, båda rakt igenom odiskutabla klassiker.

Dylan har dessutom åtskilliga gånger gjort sitt bästa för att på mer udda sätt sticka små hål på statusen som ouppnåelig ikon och rockens viktigaste röst genom tiderna.

Ni minns kanske radioprogrammet ”Theme time radio hour”, reklamfilmen för Victoria’s Secret och lanseringen av egna whiskymärket Heaven’s Door.

I senaste numret av brittiska rocktidningen Uncut bjuds fler exempel. Som att han 2004 pitchade en idé om en sitcom med sig själv i huvudrollen för HBO. Eller att han en dag på Hollywood Boulevard hoppade ut ur bilden och tog en selfie med två lookalikes till Mr Spock och Don King.

För att inte tala om när han lånade Kurtis Blows körsångare till en inspelning 1986. Som gentjänst fick Rob-Z lägga några rhymes på rapparens album. Ni hör dem i introt till låten ”Street rock”.

Det intressanta är att den sortens förmodade säkerhetsventiler mot galenskapen både lyckas mänskliggöra artisten och bygga vidare på legenden.

Gåtan Bob Dylan blir bara mer komplex för varje nytt steg han tar. Troligen för att det sannolikt inte finns, och eventuellt aldrig har funnits, någon stor plan.

I det där Nobel-talet valde Dylan hur som helst att kommentera den eviga frågan om vad allt egentligen betyder:

”If a song moves you, that’s all that’s important. I don’t have to know what a song means. I’ve written all kinds of things into my songs. And I’m not going to worry about it — what it all means”.

Sedan satte han igång att jobba med vad som remarkabelt nog kom att bli en av karriärens absoluta höjdpunkter, fjolårsalbumet ”Rough and rowdy ways”.

Att en 80-åring alltjämt besitter den sortens kreativitet är givetvis bara det värt ett hejdundrande grattis.

Foto: CLINT AUSTIN / SCANPIX SWEDEN

