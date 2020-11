Ut med ”Idol”-killarna, tack!

Tobbe Ek vill se en helkvinnlig ”Idol”-final

Publicerad: 20 november 2020 kl. 22.55

Uppdaterad: 20 november 2020 kl. 23.11

Foto: TV4 Tobbe Ek imponeras av kvinnorna i startfältet.

Såja, fortsätt rösta ut ”Idol”-grabbarna.

Nova, Najda – och framför allt Paulina imponerar mest.

Det är helt klart dags för en helkvinnlig ”Idol”-final igen.

Nova Luthers snygga upphämtning efter att ha kommit fel i öppningstonerna till ”Without you”. Nadja Holms mäktiga avslutning till ”I (who have nothing)”. Paulina Pancenkovs attityd i superkaxiga ”Feeling good”. Och sen igen när hon briljerade på svenska i ”Kärleksvisan”.

För att citera Nikki Amini: ”Wow, wow, wow!”

Inför fredagskvällen råkade jag säga till kollegorna på redaktionen att det nog var för mycket begärt att kanske få bli golvad av nåt ”Idol-”framträdande och kunna skriva en hyllningskrönika istället för mitt vanligen ganska sura gnällande i de här spalterna.

Jag fick fyra.

För ja, jag blev knockad.

Nova imponerade redan under sin audition. Nadja blev en tidig favorit under fredagsfinalerna. Men Paulina. Vad hon har växt under de här veckorna. Vilken stjärna!

Eller varför inte Kishti Tomita: ”Hallelujah!”

Jag vet inte var jag ska börja. Och jag vill heller inte sluta. För Paulina har både personligheten och rösten som kan göra henne till svenska ”Idols” största stjärna. Om inte nånsin, så åtminstone de senaste tio åren.

Det enda rätta är faktiskt att tv-tittarna röstar bort Caspar Camitz

Tittarna gjorde helt rätt som röstade ut Simon Karlsson ikväll. Han har haft några svaga veckor och levde ikväll inte upp till framför allt tjejernas nivå. Ut med ”idol”-killarna, tack.

Det enda rätta är faktiskt att tv-tittarna röstar bort Caspar Camitz nästa vecka. Ja, jag vet att han har varit publikfavorit sedan starten, men jag sticker ut hakan och säger att tjejerna faktiskt har sopat banan med honom vecka efter vecka.

Och även om ni inte håller med mig, hade det inte varit lite roligare med en mer spännande final för en gångs skull, där det inte finns en solklar favorit?

Tänk er Nova mot Najda, eller Paulina mot Nova, eller Nadja mot Paulina. Vilket som helst skulle göra finalen till den kanske jämnaste och mest nervpirrande i ”Idol” någonsin.

FAKTA OMG / WTF OMG: Novas upphämtning efter att ha kommit in fel i de första tonerna av ”Without you”. Snyggt jobbat. WTF: Att vi inte fick veta vem som hängde löst trots att de var fem deltagare kvar är bara töntigt av TV4. LÄS MER

Av: Torbjörn Ek

