Prince Markie Dee, 52, hittad död

Hade stor framgångar med The Fat Boys

Av: Jonas Månsson

Publicerad: 19 februari 2021 kl. 16.46

Foto: Ebet Roberts/Redferns The Fat Boys med Prince Markie Dee till höger.

Rapparen och producenten Prince Markie Dee är död.

The Fat Boys-medlemmen skulle ha fyllt 53 dagen efter att han hittats livlös.

– För alltid i mitt hjärta, skriver bandets manager Louis Gregory på Twitter.

Den amerikanska rapgruppen The Fat Boys hade stora framgångar under framför allt 1980- och 1990-talet. Gruppen som bestod av trion Darren Robinson, Damon Wimbley och Prince Markie Dee hade visserligen bildats redan 1968, men då under namnet Disco 3, men slog igenom under namnet The Fat Boys ett drygt decennium senare.

1983 slog fick gruppen stor uppmärksamhet efter att ha vunnit en musiktävling i Radio City Music Hall, skriver People.

Prince Markie Dee var bandets låtskrivare och skulle ha fyllt 53 på fredagen, men dog dagen innan, något bandets manager Louis Gregory bekräftade på Twitter.

– För alltid i mitt hjärta. Prins Markie Dee var mer än en rappare; han var en av mina allra bästa och närmaste vänner. Mitt hjärta går sönder idag eftersom jag förlorade en bror. Jag kommer alltid att älska dig Mark och jag kommer att värna om allt du lärde mig.

Producerade världskända artister

Dödsorsaken är ännu okänd, skriver People.

Med The Fat Boys spelade han bland annat in en låt tillsammans med The Beach Boys och förutom karriären i rappgruppen producerade Prince Markie Dee musik åt Mary J. Blige, Mariah Carrey och Jennifer Lopez.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 19 februari 2021 kl. 16.46