Så gör de utan Samantha i nya ”Sex and the city”

Publicerad: 14 februari 2021 kl. 20.18

Sex and the city kommer tillbaka, men inte Samantha.

Nu berättar HBO hur de ska förklara hennes frånvaro.

– Vänskaper tar slut och nya vänskaper formas, säger innehållsproducenten Casey Bloys i en intervju.

Sex and the City gör comeback utan Kim Cattrall, 64.

Förra månaden bekräftade HBO att ”Sex and the city” får nytt liv i den nya serien ”And just like that”. Men endast tre av de fyra huvudkaraktärerna återvänder i serien.

Kim Cattrall, 64, som spelar den sensuelle Samantha Jones, har tackat nej till att vara en del av den nya produktionen.

Ska kännas naturligt

För att tittarna inte ska blir förvirrade när Cattrall inte längre dyker upp i tv-serien, måste hennes frånvaro förklaras på något vis.

Det kommer att göras på det simpla sättet att vännerna helt enkelt växer ifrån varandra.

”Vänskaper tar slut och nya vänskaper formas. Jag tror att allt är väldigt vägledande för de faktiska stadierna i livet. De försöker förmedla en ärlig berättelse om hur det är att vara en 50-årig kvinna i New York. Det hela ska kännas naturligt. De vännerna du har när du är 30, kanske du inte har när du är 50”, säger HBO:s innehållsproducent Casey Bloys i en Intervju.

Därför är hon inte med

Kim Cattrall har ett flertal gånger uttalat sig om att hon inte tänker vara delaktig i varken fler ”Sex and the city”-filmer eller serier.

Anledningen till det ska delvis vara på grund av den destruktiva relationen till före detta kollegan Sarah Jessica Parker, 55, som spelar Carrie Bradshaw i serien.

