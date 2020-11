1,4 miljoner kräver att Amber Heard ska petas ur ”Aqua man 2”

Miljontals Depp-anhängare kämpar för att få Amber Heard bortplockad

Av: Daniel Bergholm

Publicerad: 17 november 2020 kl. 17.46

Johnny Depp-anhängare har samlat in 1,4 miljoner namnunderskrifter för att Amber Heard inte ska få medverka i den nästkommande ”Aqua man”-filmen.

Ex-hustrun anklagas av anhängarna för våld i deras nära relation – men hon själv har inga planer att hoppa av:

–Jag ser fram emot att börja inspelningen, säger hon i ett uttalande till Entertainment Weekly.

Relationen mellan Johnny Depp, 57, och Amber Heard, 34, fortsätter att skapa rubriker både i USA och runt om i världen.

Anhängare till Johnny Depp har nu gjort en namninsamling med kravet att Heard inte ska få rollen som Mera i actionfilmen ”Aqua man 2”, som snart ska börja spelas in.

Fick sparken

Anledning bakom insamlingen är att problemen med deras relation legat till grund för att Depp inte längre är aktuell som den onde trollkarlen Geller Grindewald i ”Harry Potter”-uppföljaren ”Fantastiska vidunder 3”.

Depp har tidigare anklagats av sin exfru Amber Heard för att vara en kvinnomisshandlare. Även Depp har anklagat Heard för att ha misshandlat honom, vilket nu har fått hans följare att gå i taket. Totalt har nästan 1,4 miljoner skrivit under med argumentationen att Heard ska ha varit mer våldsam mot Depp än tvärtom.

Förlorade i rättegång

Under hösten förlorade också Depp i domstol efter att ha stämt tidningen The Sun för förtal. Detta med anledning av att The Sun utmålat honom som ”hustrumisshandlare”. Men domstolen gick på tidningens linje efter att Heard vittnat under rättegången. Depps rättegångsförlust var också anledningen till att han förlorade rollen i ”Fantastiska vidunder”-filmerna.

Bolaget Warner Bros som producerar både ”Aqua man” och ”Fantastiska vidunder”-filmerna har ännu inte uttalat sig om vad effekterna mot Heard kan bli efter den stora mängden namnunderskrifter.

Foto: Kirsty Wigglesworth / TT NYHETSBYRÅN Johnny Depp har fått sparken från sin medverkan i Fantastiska vidunder”-filmerna.

Foto: Alberto Pezzali / TT NYHETSBYRÅN Nu försöker Depps anhängare att ge Amber Heard sparken från sin roll i ”Aqua man 2”.

