”Game of thrones”-stjärna död

Roy Dotrice har dött.

”Amadeus”-skådespelaren dog omgiven av sin familj, rapporterar Independent .

Han blev 94 år gammal.

Den prisbelönta brittiska skådespelaren Roy Dotrice har dött, uppger Independent.

Dotrice, känd bland annat för sin roll som Leopold Mozart i den Oscars-belönade filmen ”Amadeus”, dog omgiven av sin familj, inklusive sina tre döttrar, barnbarn och barnbarnsbarn under måndagen, meddelar hans familj i ett uttalande.

Roy Dotrice har medverkat i över 50 filmer och tv-serier och belönats med en Tony för sin roll i Broadway-föreställningen ”En måne för de olycksfödda”. Han har haft roller i ”Mord och inga visor”, ”Skönheten och odjuret” och ”Lagens änglar”.

Han har också haft roller i en mängd science fiction-serier som ”Space:1999” och ”Angel”, spinoffen på ”Buffy vampyrdödaren”.

Roy Dotrice skulle också ha spelat stormäster Pycell i ”Game of thrones ” men tvingades hoppa av av hälsoskäl.

Men ”Game of thrones”-fansen lär ändå känna igen Roy Dotrice röst eftersom han har läst in de brittiska talböckerna av R.R Martins populära boksserie ”A song of ice and fire” som ligger till grund för tv-serien.

