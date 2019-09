Ric Ocasek + FÖLJ

Ric Ocasek död – hittades av ex-fru

avAdam Westin , Hans Österman

16 september 2019 03:33

Rocksångaren och producenten Ric Ocasek har hittats död i sitt hem.

Han låg bakom superhiten ”Drive” och producerade bandet Weezers ikoniska debutalbum.

Det har rapporterats både att Ocasek blev 70 och 75 år gammal.

Ric Ocasek var sångare i rockbandet The Cars som hade sin storhetstid på 80-talet. Han var också känd för sitt äktenskap med den svensk-tjeckiska supermodellen Paulina Porizkova. De skildes 2018 efter 28 år som gifta.

På söndagen hittades Ric Ocasek död i sitt radhus på Manhattan i New York, uppger flera medier. Enligt New York Post var det ex-frun som gjorde upptäckten och larmade polis.

Oklarheter kring ålder

Det råder oklarheter kring hur gammal Ocasek var. Aftonbladet skrev inledningsvis att Ric Ocasek blev 75 år gammal, men det har även rapporterats att han blev 70. New York Times konstaterar att det finns olika offentliga handlingar och medieuppgifter som talar både för att han var född 1944 samt 1949.









1 av 3 | Foto: AP/TT Nyhetsbyrån

The Cars och Ric Ocasek valdes in i Rock & Roll Hall of Fame så sent som 2018. Med sitt sound i gränslandet mellan new wave och rock hade gruppen 13 singlar på topp 40-listan i USA. Bland de mest kända märks ”Drive”, ”Just What I Needed”, “Good Times Roll” och ”You’re All I’ve Got Tonight”.

Hade tjeckisk-svensk hustru

Efter att The Cars splittrades 1988 fortsatte Ric Ocasek att verka som producent för exempelvis Bad Brains, Weezer, Guided by Voices, Bad Religion och Nada Surf. För Weezer producerade Ocasek deras självbetitlade debutalbum, som bland annat innehöll megahiten ”Buddy Holly”.

Ric Ocasek har även släppt sju soloalbum, inget fick dock i närheten av samma genomslag som The Cars material, skriver Variety.

Ex-frun Paulina Porizkova, 54, föddes i dåvarande Tjeckoslovakien, men växte upp i Lund.

