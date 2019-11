Ariana Grandes ex dejtar Cindy Crawfords dotter

Pete Davidson, 25, och Kaia Gerber, 18, fångade på bild tillsammans

avTorbjörn Ek

15 november 2019 09:21

Pete Davidson och Kaia Gerber dejtar.

Komikern och supermodellens dotter har synts tillsammans sedan slutet av oktober – och har nu fångats på bild hand i hand.

”Saturday night live”-komikern Pete Davidson, 25, och fotomodellen Kaia Gerber, 18, är ett par, rapporterar flera brittiska och amerikanska tidningar.

Paret fångades på bild när de hand i hand lämnade en matbutik på onsdagen, skriver Daily Mail. De senaste tre veckorna har paret setts tillsammans i såväl Malibu där de åt middag tillsammans på kändistäta restaurangen Nobu som i New York, bakom kulisserna på ett komikerevent där Davidson deltog, uppger New York Posts kändissajt Page Six. Page Six har också rapporterat om hur Davidson setts lämna Gerbers lägenhet.









1 av 3 | Foto: Elder Ordonez / SplashNews.com / TT NYHETSBYRÅN Kaia Gerber och Pete Davidson fångades på bild i New York i onsdags.

Pete Davidson har tidigare varit förlovad med Ariana Grande, 26. efter att förlovningen bröts i oktober 2018 har han först dejtat brittiska skådespelaren Kate Beckinsale, 46, och därefter också Andie MacDowells, 61, dotter Margaret Qualley, 25, också hon skådespelare.

Davidson och Kaia Gerber sågs tillsammans tillsammans första gången bara en vecka efter att han och Qualley gjort slut, uppger Daily Mail.

Kaia Gerber är Cindy Crawfords, 53, dotter, som också byggt upp en egen modellkarriär på kort tid. Hon debuterade på catwalken strax efter sin 16-årsdag och räknas nu till en av världens mest eftertraktade modeller.

