Lisa Nilsson tolkar Mozart, Whitney och Celine Dion

1 av 2 | Foto: ULF PALM Lisa Nilsson på Dalhalla.

avJens Peterson

NÖJE 8 juli 2019 07:11

Malena Ernman med gäster

Dalhalla, med Lisa Nilsson, Philip Jalmelid, Kristin Lidström, Beata Ernman, Magnus Lindgren.

RÄTTVIK. Lisa Nilsson sjunger Mozart och Beata Ernman gör Lady Gagas ”Shallow” i duett med en trombon.

Malena Ernmans konserter på Dalhalla är en sympatisk och välspelad mix. Samma sorts folkkära blandning som Melodikrysset.

Platsnamn i Björn och Benny-musikal på åtta bokstäver vågrätt?

Svenska motsvarigheten till Whitney Houston, Aretha Franklin och Celine Dion, förnamnet fyra och efternamnet sju bokstäver lodrätt?

Jo, Lisa Nilsson gör pampiga versioner av Houstons ”I have nothing” och Dions duett ”The prayer”. Hon övertygar också i Puccinis aria ”Nessun dorma” som Aretha Franklin gjorde en själfull tolkning av. Lisa Nilsson är en respektingivande scenpersonlighet med magnifik röst.

Hon leder också första aktens final i en musikalisk resa till Rio där den heta braslianska musiken ska få publiken att glömma vädret i Dalarna. Ett gott försök, men efter paus väntar himlen runt hörnet med envisa regnmoln och ponchopaniken bryter ut.

Beata Ernman har varit med tidigare på Dalhalla men gör fler nummer nu. Hon sjunger ”Shallow” från filmen ”A star is born” tillsammans med trombonisten Karin Hammar som både spelar och sjunger. Beata Ernman har en imponerande röst för sina 13 år, och sjunger uppbyggliga ”Bara du vill” och Little Mix ”Wings” som hon gör tillsammans med Lisa Nilsson, Kristin Lidström och Malena Ernman. Beata får vi säkert höra mer av i framtiden.

De musikaliska arrangemangen växlar från mäktigt sound med alla blåsarna och stråkarna till mer kammarmusikaliska stunder med akustisk gitarr.

Malena Ernman har en viktig roll i musikalen ”Så som i himmelen” med Philip Jalmelid och Kristin Lindström. Det blir flera musikalnummer med deras röster, och Malena Ernman gör än en gång ”Diva dance” från filmen ”Femte elementet”.

Låten är en pulserande dansrytm med operaröst åt det komiska hållet. Man kan notera att mycket av humorn i föreställningen kretsar kring klassisk musik. Det som en del kallar ”seriös” musik. Nu blir aftonens roligaste höjdpunkt en kvartett ur Mozarts ”Trollflöjten”.

Allt är duktigt och behagligt. Man fyller i alla rutorna, både lodrätt och vågrätt.

8 juli 2019 07:11