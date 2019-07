Ruben Östlund + FÖLJ

Stor Hollywoodstjärna klar för Ruben Östlunds nya film

avJan-Olov Andersson

NÖJE 5 juli 2019 20:26

En stor Hollywoodstjärna är redan klar – Woody Harrelson.

Drygt två år efter Guldpalmsvinsten i Cannes, närmar sig nu inspelningen av Ruben Östlunds nya film.

– Jag står som en häst i stallet och stampar, säger han.

Foto: Evan Agostini / AP SCANPIX SWEDEN Woody Harrelson.

Vi som var på plats på filmfestivalen i Cannes för två år sedan minns alla euforin när Ruben Östlund vann Guldpalmen för ”The square”. Första gången en svensk regissör vann priset på 66 år.

– Känslan då var: I kväll är hela Cannes vårt!, minns den 45-årige regissören i dag.

För knappt ett par månader sedan var han tillbaka på franska rivieran.

– Jag gick på galavisningen av Tarantino-filmen. Då kände man vilket tryck det var på röda mattan. Jag blev lite avundsjuk på uppmärksamheten, helt klart (skratt). Cirkusen fortsätter. Nu måste man erövra Cannes igen.

På Film i Västs mottagning för svensk och internationell media berättade Ruben Östlund om nya filmen ”Triangle of sadness”. En svart komedi om Carl och Yaya, två fotomodeller som är ett par och känner att de börjar bli gamla och snart föredettingar i yrket.

De ger sig ut på en lyxkryssning med stenrika människor. Hon, kanske, för att hitta någon att bli en troféhustru åt. Men inget blir riktigt som de planerat…

Avslöjar filmslut

Ruben är ingen regissör som är hemlighetsfull kring sina intriger. Tvärtom. Han berättar om detaljer i scener, han har den åsikten att han i stället ska entusiasmera folk att bli förväntansfulla och nyfikna, att verkligen vilja se de scener han berättar om.

När bara han och jag pratar, hinner jag inte stoppa honom förrän han skrockande har avslöjat ett av filmens tänkbara slut.

Genom att han och producenten Erik Hemmendorff äger produktionsbolaget Plattform, har de lyxen att i lugn och ro kunnat planera nya filmen.

– Sedan blev allt fördröjt då det blev ett extremt hektiskt år med hela Oscarsracet för ”The square”.



1 av 2 | Foto: TT Woody Harrelson.

Framgångarna har hjälpt till

Framgångarna för och uppmärksamheten kring hans två senaste filmer ”Turist” och ”The square” har hjälpt honom när det gäller att hitta internationella skådespelare till nya filmen, som utspelas utomlands och är på engelska.

– Nu har jag fått till möten med stora skådespelare och även fått dem att provfilma. Målet har varit en slags Real Madrid-ensemble. Och om de vill ha en spelare på Cristiano Ronaldo-nivå, vill de ju se så han inte är skadad. Så i mitt fall, har även de kända fått provspela.

En stor stjärna är redan klar till en stor roll i filmen, den marxistiske sjökaptenen på lyxyachten. Han som tycker om att jävlas med sina rika gäster och gärna bjuder in till fin middag, när han vet det ska bli dåligt väder och hård sjögång.

– Woody Harrelson gör den rollen. En skådespelare vars filmer jag vuxit upp med. Vi hade ett bra möte, det känns som att vi har en liknande inställning till livet och han är väldigt entusiastisk inför att göra den här rollen.

– Jag har varit runt i Berlin, Paris, London, New York och Los Angeles och kanske totalt träffat 100-150 personer. Alla kontrakt är inte påskrivna ännu. Och jag har inte helt bestämt mig för de två huvudrollerna.

Inspelningen börjar i februari nästa år.

Utspelas i modevärlden

– Vi kommer börja med den första delen som utspelas i modevärlden. Det blir i studio i Trollhättan. Sedan gör vi interiörerna på skeppet, också i studio i Trollhättan. Sedan exteriörer på skeppet och sist scener från filmens tredje del, på en öde.

Där hamnar såväl rika gäster som fattig personal från skeppet efter diverse äventyr. Och då rubbas maktbalansen mellan rik och fattig.

– Budgeten är kring 10 miljoner euro. Allt har blivit lite dyrare. Att hyra en lyxyacht och att filma på en öde ö kostar. Vi har tittat på öar i Thailand, men nu lutar det kanske åt Grekland, vi har hittat en öde plats på fastlandet där.

Interiörscenerna från lyxyachten ska alltså filmas i Trollhättans stora studio. Där byggs den upp på en särskild ställning så hela bygget kan gunga, för att simulera hög sjögång.

Ordförande för jury

Här under kan vi visa några av de ”storyboards” Ruben Östlund har skapat i datorn.

– Det är inte hela filmen som är uppritad, utan ett 30-tal nyckelscener. Man sitter och ritar med musen i photoshop. Det hjälper till att konkretisera hur man vill göra scenen. Det är tidskrävande, men jag njuter av att hålla på med det.

I mitten av augusti är Ruben Östlund ordförande för juryn vid Sarajevo Film Festival i Bosnien-Hercegovina.

– Jag har varit där och visat både ”Play” och mina kortfilmer och har bara bra minnen; roliga samtal, fin stämning. Man ser ett 20-tal filmer med publik koncentrerat under en vecka. Då lär man sig också mycket om dynamiken i en visning i en biografsalong. En bra uppladdning inför inspelningen.

”Sjökaptenen, som ska spelas av Woody Harrelson, har bjudit på middag när det är hård sjögång. Han äter hamburgare. I'm not a fan of fine dining, kan vara en replik. Vi kan väl säga att kocken ombord är svensk, att det är därför det serveras surströmming till de andra. Det är det som sätter igång spykavalkaden”.

”Från filmens öppningsscen. Manliga modeller på casting för en catwalkvisning. Kvinnor skvätter färg på dem. Sedan får de stå i kö och en designer tittar på dem och säger: Yes, no eller maybe. Det ska spegla den världen”.

”Kvinnan kör make up-tricket. När notan ska betalas, är hon plötsligt upptagen med att bättra på läppstiftet. Den scenen har varit jävligt rolig att improvisera kring. De kvinnor som provspelat mot mig som Carl har varit extremt skickliga på att inte plocka upp notan…”.



