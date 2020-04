Brad Pitts succé kan rädda Johnny Depp

Född:

Johnny Depp: I Owensboro i Kentucky den 9 juni 1963.

Brad Pitt: I Shawnee i Oklahoma den 9 december 1963.

Uppväxt:

Depp: I Miramar i delstaten Florida

Pitt: I Springfield i delstaten Missouri.

Flytt till Hollywood:

Depp: I början av 1980-talet.

Pitt: 1986.

Äktenskap:

Depp: Lorie Anne Allison (1983-1986), Amber Heard (2015-2017)

Pitt: Jennifer Aniston (2000-2005), Angelina Jolie (2014-2016)

Barn:

Depp: Lily-Rose, 20, John Christopher, 18 mamma till barnen är Depps mångåriga sambo, den franska sångerskan Vanessa Paradis).

Pitt: Maddox, 18, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 13, och tvillingarna Vivienne och Knox Léon, 11 (mamma till barnen är Angelina Jolie).

Stjärnornas fem mest framgångsrika biofilmer:

Depp: ”Pirates of the caribbean: död mans kista) (10,6 miljarder kronor), ”Pirates of the caribbean: I främmande farvatten (10,4 miljarder kronor, ”Alice i underlandet” (10,2 miljarder kronor), ”Pirates of the caribbean: Vid världens ände” (9,63 miljarder kronor), ”Pirates of the caribbean: Dead men tell no tales” (7,94 miljarder kronor).

Pitt: ”World war Z” (5 miljarder kronor), ”Troy” (4,97 miljarder kronor), ”Mr & Mrs Smith” (4,78 miljarder kronor), ”Oceans eleven” (4,5 miljarder kronor), ”Oceans twelve” (3,62 miljarder kronor).