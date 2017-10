Kishtis knarkutbrott lyfte ”Idol”

Tobbe Ek: Jag har saknat hennes härdsmältor

Foto: PETER WIXTRÖM Kishti Tomita.

Det hann gå fem fredagsfinaler.

Sen fick Kishti Tomita härdsmälta i direktsändning och anklagade publiken för att ha knarkat.

Och där, just där, lyfte en annars katastrofalt seg ”Idol”-sändning.

Som jag har saknat Kishti Tomitas härdsmältor.

Vem har någonsin kunnat glömma hennes ”Det är ORIMLIGT”?

Det var ju blandningen av Kishti Tomitas konstruktiva, engagerade och kunniga kritik tillsammans med fullständigt oberäkneliga utbrott och hybris som gjorde henne till ”Idol”-juryns stora stjärna när det begav sig.

Men efter comebacken i ”Idol”-juryn har hon låtit oss vänta. Hållit oss på halster. Vecka efter vecka.

Saknat kombinationen av självförtroende och hybris

Så äntligen. I årets femte fredagsfinal kunde Kishti inte längre hålla emot när publiken började bua åt hennes kritik och utbrast plötsligt:

”Are you debating with one of the best voicecoaches in the world? Are you on crack?”

Ja, precis så sa hon. Och lugn, jag kommer givetvis översätta detta engelskspråkiga utbrott.

Första meningen säger Kishti: ”Försöker ni ifrågasätta en av världens bästa röstcoacher?”

Och sen följer hon upp det med att fråga publiken: ”Har ni tagit crack-kokain?”

Ska jag kanske bena ut det? Först utnämner Kishti alltså sig själv till en av världens bästa röstcoacher. Och sen ifrågasätter hon om alla i publiken har knarkat.

Årets absolut tristaste program

Tack, Kishti! Ingen annan jurymedlem har som du lyckats skapa den här typen av repliker, trots att många har försökt. Jag har saknat den här kombinationen av självförtroende och hybris mitt i alla dina konstruktiva råd. Och dessutom är chansen stor att du hävt ur dig ännu en blivande klassiker med: ”Are you on crack?”

▪▪ Annars skulle jag nog hellre ställa den frågan till ”Idols” producent som skapade årets absolut tristaste program. Hur kan man tycka att duett-temat är smart när det innebär ett 90 minuter långt musikprogram med bara totalt fyra tävlingslåtar? Fullständig idioti.

▪▪ Jag är glad över att tittarna räddade kvar Jemima Hicintuka på gamla meriter när hennes framträdande, och uppträdande, under duetten totalsågats. Men nästa vecka måste hon skärpa till sig.

FAKTA OMG / WTF OMG: Pass på den frågan. Enda som var OMG den här slätstrukna trökveckan var Kishti Tomita och det har jag ju redan ägnat hela krönikan åt. WTF: Tjejslakt är vanligt förekommande i ”Idol”. Erika Bitanji var möjligen slätstruken den här veckan, men betydligt bättre än flera av killarna. Läs mer

