Han är verklighetens Toby Ziegler

helskärm Ukrainske FN-ambassadören Sergiy Kyslytsya.

NEW YORK. President Zelenskyj beundras på goda grunder över hela världen.

Men i New York håller ukrainske FN-ambassadören Sergiy Kyslytsya på att bli en nästan lika stor hjälte.

Han är ju världsorganisationens egen Toby Ziegler – den till synes misantropiske och cyniske men egentligen godhjärtade ”Vita huset”-karaktären som också sänkte skitstövlar med sylvassa sarkasmer.

Rysslands brutala angrepp på Ukraina , och det hot om världskrig som på grund av det hänger över oss, kastar sin diaboliska skugga över precis hela tillvaron även här borta och det kan måhända te sig osmakligt att i sammanhanget överhuvudtaget tänka på gamla tv-serier och karaktärer som befolkade dem, men jag är ledsen – sedan en Fredrik Rahm på Twitter pekade ut det för mig har det inte gått att undvika att gång på gång slås av de förbluffande likheterna mellan fantastiske Sergiy Kyslytsya och Toby Ziegler.

Jag vet inte om ni sett hans framträdanden i säkerhetsrådet och generalförsamlingen men han har fullkomligen mosat sin ryska motsvarighet Vasily Nebenzya – en kalla kriget-relik med ungefär lika sympatisk framtoning som domare Doom, alias Baron von Rotten, i ”Vem satte dit Roger Rabbit” och det skulle inte alls förvåna om han plötsligt får blinkande ”toons”-ögon och häller frätande ”dip” över parketten i de berömda salarna i skrapan på första avenyn.

helskärm Richard Schiff som Toby Ziegler i ”Vita huset”.

Samma dag som monstret i Kreml beordrade invasionen avrundande Kyslytsya ett fräsande anförande i säkerhetsrådet med en föraktfull blick rakt i nyllet på von Rotten och konstaterade kallt:

– Det väntar ingen skärseld för krigsförbrytare. De skickas raka vägen till helvetet, herr ambassadör.

Sedan viftade han undan mikrofonen med klockrent zieglersk, återhållen vrede.

Några dagar senare, när ryska ambassaden i London gjort det absurda uttalandet att invasionen utfördes så att inga krig ska kunna bryta ut i Ukraina, tillhandahöll han ett användbart telefonnummer.

– Låt mig påminna diplomaterna i London om att de i händelse av behov av mental hjälp kan ringa NHS-numret 111.

Mer Toby blir det inte…

Han har också beskrivit von Rotten-pajasens utlåtanden som ”mindre värdefulla än hålet i en New York-pretzel” och, i mer hjärtskärande ögonblick, läst upp mail soldater skickat till sina mammor.

Så, som en verklighetens Toby Ziegler som pulvriserar representanter för ondskan, blir man hjälte här.

ORSAKER TILL EXTAS

Blossoms – Ode to New York (Singel)

– Bästa, mest förälskade New York-hymnen på väldigt länge.

Winning time: The rise of the Lakers dynasty (HBO-serie)

– Inte femplus, ännu i alla fall, men lite kittlande, i synnerhet om man gillar basket och Los Angeles-romantik.

Bob Dylan – Masters of war (Klassiker)

– För monstret i Moskva.

