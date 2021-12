Pugh Rogefeldt drabbad av allvarlig sjukdom – avslutar karriären

Ställer in turnén – har fått kortikobasal degeneration

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 50 min sedan

helskärm Pugh Rogefeldt.

Torbjörn ”Pugh” Rogefeldt, 74, avslutar sin musikkarriär, säger han till Dagens Nyheter.

Orsaken är att han har drabbats av en svår och obotlig sjukdom.

– Livet är helt förändrat för oss nu. Vi tänker inte framåt utan lever för dagen, säger hans sambo Borit Hallin till tidningen.

Rockräven Pugh Rogefeldt firade femtio år som artist med en jubileumskonsert 2019.

Nu ställer han in sin planerade Sverigeturné och avslutar karriären efter att ha drabbats av sjukdom, berättar han via sin sambo Borit Hallin för DN.

Tidningen skriver att Pugh Rogefeldt hade fått känningar i ena handen en tid före konserten 2019, och en läkarundersökning visade senare att symtomen i handen berodde på att han utvecklat kortikobasal degeneration, CBD, som beskrivs som en ovanlig och obotlig nervsjukdom som bland annat kan påverka tal, rörelseförmåga, minne, balans och förmågan att svälja.

Sängliggande

I dag är artisten sängliggande större delen av dygnet i sitt hem utanför Visby.

Hon säger att sjukdomsförloppet har gått fort.

– Han har accepterat sin sjukdom trots allt. Han säger att han är väldigt nöjd med sitt liv, men drömmer nu ofta på nätterna att han står på scen och spelar igen.

Gett ut tjugotal album

Pugh Rogefeldt har gett ut ett tjugotal album under sin långa karriär och kom med i Swedish Music Hall of Fame 2020. Han medverkade i TV4:s ”Så mycket bättre” under den tredje säsongen som sändes 2012.

helskärm Pugh Rogefeldt (i mitten) deltog 2012 i "Så mycket bättre". med från vänster Sylvia Vrethammar, Olle Ljungström, Maja Ivarsson, Linda Carlsson "Miss Li" och Magnus Uggla. Saknas på bilden gör Darin Zanyar.

