Jamie Spears kräver att Britney fortsätter betala hans advokater

Jamie Spears har gått till domstol med en begäran om att Britney ska fortsätta stå för hans advokatkostnader.

Popstjärnans advokat kallar kravet för ”skamligt”.

– Under omständigheterna saknar hans begäran inte bara juridisk grund, den är en styggelse, säger advokaten till People.

En månad efter att en amerikansk domstol fråntagit Jamie Spears, 69, förmyndarskapet över dottern Britney Spears, 40, person så väl som hennes egendom har fadern nu ställt krav på att hon ändå ska fortsätta betala hans advokatkostnader, skriver People.

I domstolsdokument, som lämnades in förra veckan, begär Jamie Spears att dottern fortsätter att betala hans jurister för: ”fortsatta skyldigheter i samband med avvecklingen av förmyndarskapet för personen och egendomen”.

I dokumenten lyfter Jamie Spears fram att hans skyldigheter inte omedelbart upphörde i samband med beslutet om att upphäva förmyndarskapet och att ”skyndsam utbetalning är nödvändig för att försäkra att förmyndarskapet kan avvecklas snabbt och effektivt”.

Men Britney Spears advokat Mathew Rosengart ser ingen anledning att gå pappa Jamie till mötes. I ett uttalande till People kallar han kravet för ”skamligt” och säger att Jamie Spears och hans advokater redan tjänat många miljoner dollar på sin dotter som förmyndare:

– Under omständigheterna saknar hans begäran inte bara juridisk grund, den är en styggelse. Britney vittnade gripande om smärtan som henens far orsakat henne och det här spär bara på det. Så här agerar inte en far som älskar sin dotter, säger han.

