”The office”-stjärna greps på nyårsafton – krockade med vägskylt

Steve Carell, Paul Rudd, David Koechner och Will Ferell på premiären av "Anchorman 2".

Det nya året kunde börjat bättre för David Koechner, 59.

Stjärnan från ”The office” och ”Anchorman” tillbringade nyårsnatten i häktet – efter att han gripits misstänkt för bland annat rattfylleri.

Det var vid 15-tiden på nyårsaftonen lokal tid som skådespelaren greps i Simi Valley i Kalifornien , misstänkt för rattfylleri, skriver TMZ.

Polisen hade larmats för att ta hand om en ”oberäknelig förare”. Stjärnan, som är mest känd från ”Anchorman”-filmerna och amerikanska tv-serien ”The office”, ska enligt TMZ:s uppgifter ha kört på en vägskylt och misslyckades med polisens nykterhetstester. Därmed sattes fembarnspappan strax efter 17 i Venturas distriktshäkte och släpptes först klockan 06 på nyårsdagen.

David Koechner är bland annat känd för sina roller i Anchorman och The Office

Tid i rätten

Fembarnspappan ska höras i Venturas distriktsdomstol den 30 mars, men har inte själv uttalat sig om händelsen.

Enligt TMZ skulle det vara första gången skådespelaren hamnat på fel sida lagen.

I januari 2020 skiljde sig Koechner efter 22 års äktenskap från barnens mamma Leigh Koechner – vars namn han hade tatuerat på sin arm.

Utöver rollerna som sportankare i ”Anchorman” och som försäljaren Todd Packer i ”The office” har han bland annat setts i komediklassiker som ”Austin Powers: The spy who shagged me” (1999), ”The 40-year-old virgin” (2005) och ”Balls of fury” (2007).

