Clabbe af Geijerstam kör ”Rakt över nyårsdisc” på nyårsafton – för 25:e gången.

– Men det här kan vara det sista också, säger radioveteranen.

Claes ”Clabbe” af Geijerstam, 75, sände sitt första ”Rakt över nyårsdisc” 1979. I år gör han det för 25:e gången.

– Ja, det har varit några uppehåll. Det här kan vara det sista också, de kanske ska lägga om tablån till nästa år.

Jag minns de tidiga ”Rakt över disc”, kör du fortfarande med ”yowza, yowza”?

– Jadå. I och med att det här är det 25 året så har jag plockat in en hel del ”sägningar” från förr i tiden. Det allra första man hör är faktiskt ”yowza, yowza, yowza”.

Har du någon koll på hur många låtar du spelat under de här 25 programmen?

– Det blir 1 500 låtar. Jag spelar det bästa från 70-, 80- och 90-talet för publiken som gillar det. Jag spelar inte så mycket ny musik för tonåringar, för de lyssnar ändå inte på P4, tror jag. Men det är en utmaning, för det finns ju bara ett antal låtar som är riktigt roliga att höra flera gånger. Då hittar jag istället nya mixversioner med samma artist. Om jag spelar ”It’s raining men” med Weathergirls kan jag göra det igen, men i en annan version.

helskärm Clabbe af Geijerstam.

Vilken låt har du spelat mest?

– Den tror jag är ”Dancing queen”. Och jag har en kollega i antingen Tyskland eller Nederländerna som gör otroligt bra remixversioner av just Abba-låtar, så jag har spelat mycket av hans grejer. Och sen har jag alternerat med soundtracket från ”Mamma mia”. Den ”Dancing queen”-versionen är också riktigt bra. Och originalversionen av ”Dancing queen” har jag själv lagt på instrument på för att göra den lite annorlunda. Men ”It’s raining men” ligger väldigt bra till också.

Vilken låt passar bäst i pandemitider?

– Efter tolvslaget kommer jag att upphäva restriktionerna och spela ”All join hands” med Slade. En tung powerballad så att man får kramas och pussas.

Jag trodde du skulle säga Robyns ”Dancing by myself”.

– Haha! Nej. Men något år har jag haft tema och så fort ordet ”dancing” finns med dyker dessa upp: ”Dancing by myself”, ”Dancing on my own” och så... Men vi har med lite grann av Corona.

– Mariah Carey ska sjunga ”Auld lang syne” också; efter tolvslaget. Och jag har nästan alltid med nationalsången, för jag tycker den är viktig. En sak till. Jag har hittat Ulf Lundells nyårskåseri som han gjorde någon gång mellan 1980 och 1981. Och det stämmer exakt in på 2021-2022. Jag har med bara en liten del. Han säger: ”Fan, jag hoppas det är slut på det här jävla skitåret. Den här förkylningen verkar aldrig gå över. Finns det inget FN-organ som kan få ett slut på det här?!

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

– Upphäv restriktionerna snarast! Jag jobbar med en publik som står upp – och det får man inte göra nu. Det är hemskt, i januari försvann fyra-fem grejer för mig som jobbar som DJ och där folk dansar och har kul. Jag kände att det här var lite onödigt just i Sverige, vi ligger ganska bra till. Häv restriktionerna snarast, det är min enda nyårsönskan.

”Rakt över nyårsdisc” sänds i Sveriges radio P4 nyårsafton kl 22.05.

helskärm ”Clabbe” med hustun Nina.

Fakta Claes ”Clabbe” af Geijerstam Ålder: 75.

Familj: Hustrun Nina och bonusbarnen Tim, 23, och Isabel, 28.

Bor: Saltsjö-Boo.

Yrke: DJ. Bakgrund: Gitarrist i Ola and the Janglers, programledare i radio för ”Opopoppa”, ”Rakt över disc” och ”Rakt över nyårsdisc”. Vann Melodifestivalen 1973 med ”Sommaren som aldrig säger nej” med Göran Fristorp. Var ljudtekniker på alla Abbas konserter.

Aktuell: Gör sitt 25:e år med ”Rakt över nyårsdisc” i P4. Läs mer

