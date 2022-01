Sångaren Ronnie Spector är död

Medlem i ikoniska bandet The Ronettes

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm

Ronnie Spector är död.

Den amerikanska sångaren blev 78 år gammal.

”Ronnie levde sitt liv med glimten i ögat, en pigg attityd, en knäpp humor och ett leende på läpparna”, skriver familjen i ett uttalande.

Hon blev känd som en av medlemmarna i The Ronettes. Nu bekräftar Ronnie Spectors familj att hon gått bort.

”Ronnie levde sitt liv med glimten i ögat, en pigg attityd, en knäpp humor och ett leende på läpparna. Hon var fylld av kärlek och tacksamhet”, skriver familjen i ett uttalande enligt flera amerikanska medier, bland annat U.S. News och Rolling Stone.

Ronnie Spector ska ha drabbats av cancer. Hon lämnar efter sig maken Jonathan Greenfield samt sönerna Jason och Austin.

Spector blev 78 år gammal.

Ronnie Spectors karriär

Ronnie Spector var bara tonåring när hon blev en av medlemmarna i sånggruppen The Ronettes. En av gruppens största hits är ”Be my baby”, bland annat känd från filmen ”Dirty Dancing”. Andra kända låtar av gruppen är ”Baby, I love you” och ”Walking in the rain”.

The Ronettes har även gjort flera kända versioner av jullåtar så som ”Rockin' around the Christmas tree” och ”Frosty the snowman”.

helskärm

Publisert: Publicerad: 12 januari 2022 kl. 23.07

LÄS VIDARE