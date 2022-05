Billie Eilish om att leva med Tourettes syndrom

”De tror att jag försöker vara rolig”

Publicerad:

helskärm Billie Eilish.

Billie Eilish har Tourettes syndrom.

Nu berättar hon hur det är att leva med diagnosen och sina tics.

– För mig är det väldigt utmattande, säger artisten i Netflix dokumentär ”My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman”.

En av världens största stjärnor just nu, Billie EIlish, 20, har Tourettes syndrom. Det innebär att hon ibland får olika tics, det vill säga att hon gör ifrån sig ofrivilliga ljud eller rörelser.

I en ny dokumentärserie på Netflix berättar ”Bad guy”-artisten hur folk reagerar när hon får sina tics.

– Det vanligaste sättet folk reagerar på är att de skrattar. De tror att jag försöker vara rolig, och det gör mig oerhört förolämpad, säger hon i dokumentären ”My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman”.

Billie Eilish: ”Bryr mig inte”

Vid ett tillfälle under inspelningen får Billie Eilish tics. Hon säger då till programledaren David Letterman att om kamerateamet skulle följa henne under en längre tid skulle de få se många olika tics.

– Men jag bryr mig inte om det, det kanske är konstigt, säger Billie EIlish.

Hon fick diagnosen när hon var elva år gammal, men hade levt med tics sedan hon var liten.

– För mig är det väldigt utmattande, men jag har blivit mer vän med dem nu.

Stjärnan pratar dock gärna om att hon har Tourettes syndrom och vill gärna lära folk mer om diagnosen.

– Jag älskar att svara på frågor om det, för det är ju väldigt, väldigt intressant, säger hon.

Fler kändisar med Tourettes syndrom

Det finns även flera kändisar och andra artister som har pratat med Billie Eilish om att de också har Tourettes syndrom. Vilka de är vill hon inte avslöja, utan säger att de måste få berätta det själva.

– Men det finns så många människor som har det som man inte vet om, säger Billie Eilish.