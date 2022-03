Oscarsakademin startar utredning mot Will Smith efter skandalen

Uppgifter: Höll krismöte i natt

Efter Will Smiths attack på Chris Rock i direktsändning höll galans chefer ett krismöte i natt.

Nu startar de en utredning gällande händelsen.

”Vi har officiellt startat en formell granskning kring incidenten och kommer att undersöka ytterligare åtgärder och konsekvenser”, skriver de i ett uttalande.

Två gånger tidigare har han varit nominerad till en Oscar för bästa manliga huvudroll, 2002 för ”Ali” och 2007 för ”jakten på lycka”.

Men när Will Smith, 53, slutligen lyckades ro hem en av de åtråvärda statyetterna för sin insats i ”King Richard”, överskuggas framgången helt av hur han, en dryg halvtimme tidigare, hade stegat upp på scenen och slagit till Oscarsgalans programledare Chris Rock, 57, i direktsändning.

Sociala medier har svämmat över av krav på Oscarsakademin att dra tillbaka Will Smiths Oscar och tvinga honom att lämna tillbaka statyetten.

Krismöte över Zoom

En högt uppsatt Hollywood-källa säger till New York Post:

– Det är i praktiken misshandel. Alla var bara så chockade i salongen, det var så obekvämt. Jag tror inte att Will skulle vilja lämna tillbaka sin Oscar, men vem vet vad som händer nu.

Enligt The Sun höll Oscarsakademins höjdare ett krismöte direkt efter galan. Upprörda medlemmar som anslöt till mötet via Zoom ska ha krävt att Will Smiths Oscar skulle återkallas:

– Så fort galan var över ringde de in nyckelpersoner för ett krismöte om hur de skulle gå vidare, säger en källa till The Sun.

– Det har kommit krav på att dra tillbaka Wills bästa skådis-pris. De kan inte riskera att bli sedda som att de accepterar våld och det finns dem inom Akademin som tycker att de borde ta tillbaka priset från honom för att markera. Men andra tycker att han ska få behålla det.

Nu meddelar Oscarsakademin att de startar en utredning kring händelsen.

”Akademin fördömer herr Smiths agerande vid gårdagens show. Vi har officiellt startat en formell granskning kring incidenten och kommer att undersöka ytterligare åtgärder och konsekvenser i enlighet med våra stadgar, uppförandekod och Kaliforniens lagar”, skriver de i ett uttalande enligt The Hollywood reporter.

Chris Rock erbjöds samtalsstöd

Enligt The Suns källor ska Chris Rock ha fått stöd bakom scenen och snabbt också erbjudits hjälp och möjlighet till samtalsstöd eller annan rehabilitering.

– Akademin tar det här otroligt allvarligt, säger en person till tidningen.

I ett Twitter-inlägg efter galan tycks också ansvariga för Oscarsakademin fördöma Will Smiths utbrott under prisutdelningen:

”Akademin accepterar ingen form av våld. I kväll är vi glada att hedra den 94:e galans vinnare, som förtjänar att uppmärksammas för sitt erkännande av kolleger och filmälskare från hela världen”, står att läsa i ett inlägg på Oscarsakademins officiella Twitter-konto.

I sviterna efter en mängd skandaler under och efter metoo-hösten 2017 gick Oscarsakademin ut med en ny uppförandekod till alla sina medlemmar. Där betonas att det inte räcker med att excellera i sina yrken inom filmindustrin, samtidigt måste man också aktivit upprätthålla Oscarsakademins värderingar, för att inte riskera att uteslutas.

Oscarsakademins uppförandekod i sin helhet

Medlemskap i Akademin är ett privilegium som bara erbjuds en utvald skara av världens filmskapare. Förutom att upp nå excellens inom filmkonstens vetenskap måste medlemmar också uppträda etiskt genom att upprätthålla Akademins värderingar med respekt för människovärde och inkludering och främja en stöttande miljö som fostrar kreativitet. Akademin ber sina medlemmar att ta sitt ansvar, bekräfta dessa principer och agera när principerna kränks.

Det finns ingen plats i Akademin för personer som missbrukar sin status, makt, eller inflytande på ett sätt som bryter erkända normer för anständighet. Akademin är kategoriskt emot varje form av övergrepp, trakasserier eller diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, ursprung, etnicitet, funktionshinder, ålder, religion eller nationalitet. Styrelsen anser att dessa normer är avgörande för Akademins uppdrag och återspeglar våra värderingar.

Om styrelsen finnar att någon medlem har brutit mot dessa normer, eller att ha äventyrat Akademins integritet genom sina handlingar, kan styrelsen vidta alla disciplinära åtgärder som listats i Akademins stadgar, inklusive avstängning, eller uteslutning.

Regelbrotten som lett till återkallade nomineringar

Will Smith fick sitt pris på den 94:e upplagan av Oscarsgalan, och genom åren har det bara hänt ett fåtal gånger att nomineringar har dragits tillbaka på grund av brott mot Akademins regelverk, här är några exempel:

Otillåtet kampanjande

2014 diskades låten ”Alone yet alone”, och drogs tillbaka från nomineringslistan på grund av otillåtet kampanjande. Låtskrivaren Bruce Broughton hade mejlat till några av dem som hade möjlighet att rösta för att göra dem uppmärksamma på att han var nominerad, något som inte var tillåtet enligt reglerna, skriver Hollywood Reporter.

Gammal musik

Nino Rotas musik till ”Gudfadern” drogs tillbaka från nomineringslistan 1972 efter att det framkommit att kompositören redan använt delar av musiken i en film från 1958. Två år senare vann han dock en Oscar för sitt arbete med musiken till ”Gudfadern 2”.

Skrivit manus till fel film

Manusförfattarna Edward Berns och Elwood Ullman nominerades till galan 1957 för manuset till musikalen ”High society” med Bing Crosby och Grace Kelly, men bad själva om att fråntas nomineringen, eftersom de inte hade skrivit den filmen, utan en helt annan med samma titel.

Norska filmen hade visats på tv

2012 drabbades den norska regissören Hallvar Witzø som hade nominerats för kortfilmen ”Tuba Atlantic”. Han vann aldrig men efter prisutdelningen framkom att filmen redan hade visats på norsk tv 2010 i strid mot Oscarsreglerna, skriver Entertainment Weekly.

Fick lämna tillbaka sin Oscar

Just regelbrott när det gäller hur och var en film får visas på bio och tv i förhållande till om man kan bli nominerad till Oscarsgalan har genom åren flera gånger ställt till med problem för filmskapare. Vid galan 1969 slutade det med att en redan utdelad Oscarsstatyett fick dras tillbaka. Vinnaren i kategorin bästa dokumentär, filmen ”Young americans” hade visats på bio redan 1967 och uppfyllde därför inte kraven för att kunna vara nominerad. Tre veckor efter galan diskvalificerades filmen och priset gick istället till en annan i samma kategori, skriver Entertainment Weekly.

