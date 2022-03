Agnes och Snoh Aalegra leder Grammis-jakt

Agnes, Snoh Aalegra och Miriam Bryant. Det är några av de artister som har chans att tilldelas priser på årets Grammisgala.

Årets nominerade avslöjas under tre dagar med start på tisdagen. Bland de sju kategorier som hittills har offentliggjorts finns årets album, årets kompositör och årets pop.

Flest nomineringar i det här skedet har Agnes, vars album ”Magic still exists” finns med i tre kategorier, samt r'n'b-artisten Snoh Aalegra, som med ”Temporary highs in the violet skies” också har nominerats till tre priser. Även Miriam Bryant har chans på flera priser. Hennes skiva ”PS jag hatar dig” finns med i två av de offentliggjorda kategorierna.

Förra årets Grammisgala dominerades av Victor Leksell som tog hem tre priser, bland annat för årets artist. Diskussionerna handlade dock mest om hiphopartisten Yasin, som tilldelades pris i kategorin årets hiphop, men själv inte närvarade på galan. Han satt då häktad och dömdes senare för inblandning i kidnappningen av en annan känd rappare.

Årets Grammisgala hålls den 19 maj i Annexet i Stockholm inför drygt tusen gäster. Den direktsänds i TV4 Play, Sjuan och CMore.

De nominerade

Årets album:

Agnes: ”Magic still exists”

Augustine: ”Weeks above the earth”

Miriam Bryant: ”PS jag hatar dig”

Sarah Klang: ”Virgo”

Snoh Aalegra: ”Temporary highs in the violet skies”

Årets folkmusik:

Ale Möller. ”Xeno mania”

Anna Ekborg: ”Solo”

Ebo Krdum: ”Diversity”

Hoven Droven: ”Trad”

Merit Hemmingson: ”Huvva! vad tiden går”

Årets jazz:

Johan Lindström septett: ”On the asylum”

La La Lars: ”La La Lars III”

Lars Danielsson Libretto: ”Cloudland”

Lisa Ekdahl: ”Grand songs”

Milder PS: ”Singled out by fate”

Årets kompositör:

Agnes Carlsson , Vincent Pontare, Salem Al Fakir, Kerstin Ljungström Maria Hazell

Jens Resch

Linda Karlsson, Sonny Gustafsson

Myra Granberg

Oskar Linnros, Charlie Bernardo

