Skådespelaren Kathryn Kates är död

Hade roller i ”Seinfeld” och ”Orange is the new black”

helskärm Kathryn Kates.

Kathryn Kates är död i lungcancer.

Skådespelaren, som hade roller i succéserier som ”Seinfeld” och ”Orange is the new black”, blev 73 år gammal.

Kathryn Kates representant bekräftar dödsfallet för CNN.

”Efter en lång och hård kamp mot lungcancer gick Kathryn bort i lördags”, står det i ett uttalande från hennes agentur.

Cancern kom tillbaka

I uttalandet står det också att Kathryn Kates behandlades för lungcancer för 20 år sedan, och att hon fick reda på att cancern hade kommit tillbaka för ett år sedan.

Den amerikanska skådespelarens karriär sträcker sig över tre decennier, och inkluderar roller i serier som ”Seinfled” där hon medverkade i två avsnitt, ”Orange is the new black” och ”The good fight”.

