Ny Jon Snow-serie med Kit Harrington planeras

Blir åttonde ”Game of thrones”-spinoffen

”Game of thrones”-favoriten Jon Snow får en egen serie.

Enligt Hollywood Reporter är Kit Harrington med i projektet som då blir den första uppföljaren – men den åttonde spinoff-serien till HBO:s succé.

HBO har börjat utveckla en serie om Jon Snow, skriver Hollywood Reporter.

Enligt den vanligen välunderrättade Hollywood-sajten är Kit Harington, 35, knuten till projektet och kommer återigen att spela tittarfavoriten Jon Snow om HBO bestämmer sig för att gå vidare och spela in serien.

När ” Game of thrones ” avslutades hade Jon Snow fått veta att hans verkliga namn var Aegon Targaryen, möjlig arvtagare till järntronen och han förvisades från seriens Westeros och begav sig norr om muren till vildarnas land för att lämna sitt gamla liv bakom sig.

Harington blev tvåfaldigt Emmy-nominerad för sin roll i mastondontserien ”Game of thrones”, som är HBO:s största succé genom tiderna och om serien om Snow blir verklighet skulle det innebära den första spinoffen som tar vid där den åtta säsonger långa serien slutade.

helskärm ”Game of thrones”.

Åtta spinoff-serier

Andra planerade spinoff-serier är istället tänkta att framför allt utspela sig före ”Game of thrones”, men beslutet att börja utveckla en serie baserad på Haringtons karaktär öppnar också upp för att andra tittarfavoriter också skulle kunna dyka upp igen, som exempelvis systrarna Arya och Sansa Stark (Maisie Williams, 25, respektive Sophie Turner, 26) eller Brienne of Tarth (Gwendoline Christie, 43).

Enligt Hollywood Reporter är serien om Jon Snow det åttonde spinoff-projektet som planeras efter ”Game of thrones”. Först ut är ”House of the dragon” som utspelar sig 200 år före ”Game of thrones” och handlar om striderna inom familjen Targaryen. Den serien har premiär 21 augusti.

Ytterligare tre skådespelarbaserade serier är under utveckling och där har har namnen på projekten hittills varierat lite ”10 000 ships” eller ”Nymeria”, ”9 voyages” eller ”The sea snake” och ”Dunk and egg”. Dessutom finns tre animerade serier under utveckling, inklusive ”The golden empire” som ska utspela sig i det Kina-inspirerade landet Yi Ti, skriver Hollywood Reporter.