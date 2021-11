Carolas dröm: Sjunga med Amadeus

Publicerad: Mindre än 40 min sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

Carolas julkonserter är nästan lika mycket tradition som julen självt.

Inför premiären spekulerar hon i att årets julklapp följt av covidpass kan vara ett uttänkt sätt att få hela Sverige vaccinerat – och pratar också om Björn Ranelids pik, råden till Amadeus om Melodifestivalen, succén med Zara Larsson.

Men en fråga vill hon inte svara på.

Carola Häggkvist, 55, ger julkonserter i ladan vid Steninge slott utanför Stockholm för fjärde året i rad. Efter att sonen Amadeus Sögaard, 23, själv börjat släppa musik hyser hon en liten dröm.

helskärm Carola Häggkvist mitt under förberedelserna inför årets julkonserter

Det märks på henne att hon verkligen skulle vilja få sjunga tillsammans med sonen nu när han börjat släppa egen musik.

– Jag sa det till Amadeus att: ”Ska vi inte lira nån gång? Jag kanske inte står på två ben när du tycker att det är dags.” Men han känner mig alldeles för väl och sa bara: ”Mamma, du lär nog hålla på”.

Carola skrattar medan hon visar scenen i den enorma träbyggnaden. Till årets konserter har den placerats i mitten av ladan med publik på båda sidor, för att alla ska komma närmare. Med musiker, solister, och en barnkör blir de en ensemble på totalt 17 personer.

– Jag vill inte köra ledskärmar, jag vill inte att det ska vara en show. Jag vill att det ska vara en julupplevelse. En konsert som blir en föreställning.

helskärm ”Det känns nästan som det var genomtänkt. Först ska evenemangsbiljetter bli årets julklapp. Och så kör vi lite covidpass på det så vi får hela Sverige vaccinerat.” Carola spekulerar i om årets julklapp och beslutet om covidpass hänger ihop.

helskärm ”Jag vill att det ska vara en julupplevelse”. Carola bjuder in till konserter i Steninge slottslada.

Dina julkonserter är ju en tradition, varför är julen så viktig för dig?

– Det är därifrån vi räknar vår tidsålder, det är helt otroligt. Det här har blivit mitt sätt att fira in julen, det började redan 1983 med ”Hej, mitt vinterland” och sen har jag haft julkonserter nästan varje år. Jag gillar att vara en historieberättare och det finns något vackert och oskuldsfullt med barnet, födelsen. Det är en present som blir given till oss, Guds gåva till oss. Därför är jag också för julklappar, eller en julklapp, att kunna få ge nånting lite extra just den här dagen. För det är något som blir oss givet utan att vi måste prestera något tillbaka.

Är det här ditt sätt att fira jul, eller hur kommer du fira på julafton?

– Svaret är ja på din första fråga. Jag vet inte hur jag ska fira själv. Jag är ju lillasyrra så jag brukar ta rygg på syrran. Nu är vi hembjudna dit, men jag är inte säker på om vi stannar i Stockholm eller hur vi gör. Nu blir det fokus på att få vara i momentum kring julen med publiken. Men eftersom jag är tvåbarnsmorsa har jag ändå fått upp adventsstjärnorna där hemma. Det är jag rätt nöjd med.

helskärm Carola.

Du engagerade dig mycket för att få Sverige att öppna upp för konserter och evenemang under pandemin. Hur känner du nu när man inför krav på covidpass?

– Vi artister kunde ju göra reklamjobb och annat, men för mig var det viktigt att vara med och gå i bräschen för alla andra i branschen, tekniker och så som verkligen har drabbats hårt. Det här med covidpassen är ju för folks hälsa och säkerhet, men det blir också en sak till att ta tag i för oss som producenter. Det går lite snabbt i vändningarna och vad gör vi med de som inte har vaccinerat sig, ska de få pengarna tillbaka? Vi har inte bestämt ännu. Min produktionsledare tycker inte det, för alla har haft möjlighet att vaccinera sig.

– Det känns nästan som det var genomtänkt. Först ska evenemangsbiljetter bli årets julklapp. Och så kör vi lite covidpass på det så vi får hela Sverige vaccinerat. I don’t know, det kan ju va så, lite uttänkt känns det som. Men det spelar ingen roll, det här fixar vi också. Grunden är ju att det ska vara för publikens hälsa och säkerhet.

Mitt under förberedelserna för julkonserten har Carola också hunnit göra succé som gästartist på Zara Larssons, 23, spelning i Globen. Tillsammans gjorde de ”Säg var du står”, Carolas kultförklarade hit från 1983 som fick nytt liv när Zara Larsson spelade in den tillsammans med Carola sommaren 2020.

– Jag kan ju inte tacka nej till henne. Jag är fortfarande lite omtumlad. På klipp hör man knappt min röst för folk vrålar så mycket och är så med. Jag hörde efteråt att de hade ställt sig upp på läktaren också, det var ett enormt gensvar. Det är en lite ny publik och samtidigt är en spännande kombination mellan henne och mig. Jag har fått mycket uppmuntrande ord från 20–25-åringar och har tänkt att man kanske skulle göra nåt kul klubbgig eller så. Jag får väl göra som hon... vad heter hon? Cher! Operera bort två revben och så kör vi!

Just så behöver du kanske inte göra?

– Nej, tack. Vi struntar i revbenen, vi kör bara.

helskärm Tillsammans med en 17-mannaensemble ska Carola genomföra julkonserter, en tradition sen 1983.

helskärm ”Tänk om han skulle överraska mig”. Carola hoppas på att få sjunga tillsammans med sonen Amadeus.

I somras fick din exmake Runar filmkontrakt på sin självbiografi. Du förekommer ju flitigt i den, har du tänkt på att du då borde förekomma även i en eventuell film?

– Jag tänker som så, att jag kommer inte ens svara på den frågan.

En annan grej då. Såg du Björn Ranelids pik på din Facebook, där han uppmanade dig att inte särskriva? Vad tänkte du om det?

– Jag tog inte illa vid mig, tvärtom. Jag förstår om han som författare och konstnär reagerar. Och jag skriver ändå bra jämfört med ganska många andra. Men ibland går det fort, man vill lägga upp saker och man hittar inte glasögonen och man vill bara förklara sina känslor och tänker inte alltid på hur man ska skriva. Jag tycker ändå att jag har ett bra flow.

Han skrev också att han inte kommenterade för att vara elak.

– Ja precis. Jag tar inte illa vid mig. Men särskrivningar, vad menas med det, blir min fråga. Ibland skriver jag saker med bindestreck, vad betyder egentligen särskrivning?

Det han hade reagerat på var bland annat att du skrivit två ord av kaffe och koppen när det ska skrivas ihop till ett ord, som kaffekoppen.

– Ah. Ja, då kanske jag har gjort det eller med bindestreck ibland. Det spelar ingen roll, jag känner mig rätt trygg i hur jag skriver. Men det är det där med glasögonen ibland.

Men det här med Amadeus, det märks att du är stolt över hans musik. Men är han lite tveksam till att giga med morsan just nu?

– Ja, jag tror det. I och med att han är ny som artist så vill han inte dra det kortet. Han är en kille med integritet och det uppskattar jag.

helskärm Carola.

Jag gissar att han får frågan om att vara med i Melodifestivalen. Frågar han dig om råd när det gäller sånt?

– Jo, men vi kan prata om olika venues och skeenden. Jag vet ju hans svar, att det inte är så lockande just nu. Men samtidigt vill jag uppmuntra honom när det kommer saker som man tänker att man inte ska göra, som ändå kan vara precis det man bör göra. Det kan finnas saker som du känner att ”Yeah, det här borde jag göra egentligen”, fast du har bestämt dig att inte göra det. Då måste du omvärdera. Man måste vara lite följsam. Mello idag är ju fantastiskt för unga artister, det är både fräscht och modernt och ett jättebra sätt att nå ut.

Intervjun är över och Carola börjar samla bandet omkring sig för att dra igång en repetition. När vi ses är det bara några dagar kvar till premiären. Men så var det ju den där näst intill obligatoriska frågan.

Just ja. Jag glömde ju fråga hur det är med kärleken.

– Haha fråga du.

Hur står det till med kärleken?

– Ja du, det är lugnt just nu. Jag har några som har hört av sig och vill ses, men jag vet knappt vilka de är, jag måste veta mer och jag hinner inte just nu. Jag har inte napp på nån, men det finns en som jag vill kolla lite närmre på. Det var lite kul, vi var ute ett gäng tjejer och så... fast det var inte ens i Sverige. Han är inte ens svensk, så tjohoo...

Publicerad: 28 november 2021 kl. 15.27