Rebel Wilson kommer ut som homosexuell: ”Kärlek är kärlek”

Skriver på Instagram om lyckan med flickvännen

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

Rebel Wilson, 42, kommer ut som gay.

Skådespelaren berättar att hon är lesbisk i samband med att hon introducerar sin flickvän på Instagram.

”Jag trodde att jag letade efter en Disney-prins... men kanske allt jag egentligen behövde hela tiden var en Disney-prinsessa”, skriver hon.

Den australiska skådespelaren Rebel Wilson, känd från filmer som ”Pitch perfect” och ”How to be single”, berättade i maj att hon är i ett lyckligt förhållande tillsammans med en person som hon träffade via en vän, men hon avslöjade då inget namn.

Nu skriver stjärnan i ett Instagraminlägg att hennes nya partner är kläddesignern Ramona Agruma.

Tillsammans med en bild på flickvännen skriver hon:

”Jag trodde att jag letade efter en Disney-prins... men kanske var allt jag egentligen behövde hela tiden en Disney-prinsessa”.

Därefter skriver hon ”kärlek är kärlek” i en hashtag, tillsammans med rosa hjärtan och en regnbågsemoji.

Paret gick på röda mattan på Vanity Fairs Oscarsfest i mars, men då visste ingen att de var där som just ett par.

Rebel Wilson var senast i ett förhållande 2021 med affärsmannen Jacob Bush.