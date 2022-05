Anders Eldeman lämnar ”Melodikrysset” efter 26 år

Profilen slutar på Sveriges Radio helt efter midsommar

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

Anders Eldeman slutar på ”Melodikrysset” – och hela Sveriges Radio – efter 26 år.

Efter avslöjandet har han blandade känslor.

– Jag kommer att sakna publiken, men det är en väldig lättnad att sluta jobba, säger han till Aftonbladet.

Anders Eldeman, 61, lämnar Sveriges Radio efter 26 år, och därmed de båda programmen ”Melodikrysset” och ”Da capo”, vilket P4 Extra var först att rapportera.

– Det är helt enkelt så att nu har jag gjort ”Melodikrysset” och ”Da capo” i drygt 26 år 52 veckor om året. Jag börjar förstå, speciellt sedan min flickvän Anna kom in i mitt liv, att så här har man det inte. Man är ledig och man kan åka iväg och gå på fest på fredagskvällar, säger han till Aftonbladet.

Däremot är det inte Anna som har haft åsikter om hans arbetstider.

– Nej, det kan jag inte säga. Däremot har jag inspirerats av henne att man kan ha ett annat sorts liv. Hon har gått ned till halvtid. Vi var ute i skärgården förra året och hyrde en stuga. Efter fem veckor var det slut och vi skulle åka hem. Då kom de som hyr ut och sa att vi kan vara kvar en vecka till för de som skulle komma efter oss hade bokat av. Då kunde vi inte det för jag skulle hem och jobba. Så i sommar ska vi vara i skärgården, det är det enda vi har planerat.

”Det finns ett vemod”

Handen på hjärtat, hur känns det?

– Det finns ett vemod, jag kommer att sakna de ljudtekniker jag har jobbat med som har blivit vänner för livet, och lyssnarna förstås. Folk som pratar med mig på bussen, brev och telefonsamtal och kramar på stan. Jag kommer att sakna publiken, men det är en väldig lättnad att sluta jobba.

När blir din sista dag?

– Jag sänder lördagen före midsommar, sedan går jag ut ur Radiohuset för gott och utan blommor och trams. Jag tar bakvägen.

Nu går han från programledare – till att vara en av de trogna lyssnarna av programmet.

– Det ska jag. Det gjorde jag långt innan jag var aktuell. Jag lyssnade med mina föräldrar och det var jätteviktigt. Men vi fick inte skicka in det för min pappa jobbade på Sveriges Radio och då fick man inte det.

Eldemans två drömnamn tar över

Vem tar över efter dig?

– De hittade inte en knäppskalle till som vill göra det här 52 veckor om året, så då bestämde de att det skulle bli två stycken. Jag har inget med valet av dem att göra, men jag hade två som jag önskade skulle fortsätta och så blev det. Jag är väldigt nöjd och lugn med mina efterträdare.

Vilka det blir avslöjas i P4 Extra på torsdag. Men det blir inte Titti Schultz och Lasse Persson som hoppade in under början av året då Eldeman låg hemma sjuk i covid under ett par veckor. I programmet försäkrar Eldeman även att han inte kommer börja jobba för någon konkurrent, nu är det att njuta av ledighet och livet som gäller.

När vi ber Anders Eldeman om ett minne från den här tiden så tvekar han inte en sekund.

– Jag, en gubbe och det mest seniora programmet som finns, blev inbjuden till Sweden Rock. Jag skulle sända på förmiddagen klockan tio och det var fruktansvärt med folk. Under en låt kom det fram en jättestor motorcykelkille till mig. Jag tänkte att nu har han retat sig på något. Han stannade framför mig och sa ”Du ska ha en kram!”. Så fick jag en bamsekram av honom och han var inte särskilt nykter. Sedan sa han ”Eldeman, det är varmt”. ”Ja, det är fruktansvärt varmt”, sa jag. ”Jag har sparat en iskall pilsner till dig”. Så fick jag den och så fort programmet var slut så öppnade jag den där till publikens jubel”. Vilket minne!