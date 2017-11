Zara Larsson: ”Jag önskar jag vore Beyoncé”

Bästa låt: "There's nothing holding me back", Shawn Mendes

Bästa artist/grupp: Hailee Steinfeld

Bästa hiphop: Eminem

Bästa pop: Camila Cabello

Bästa rock: Coldplay

Bästa elektroniska musik: David Guetta

Bästa liveartist/grupp: Ed Sheeran

Bästa video: "Humble", Kendrick Lamar

Bästa alternativa: 30 seconds to Mars

Bästa svenska artist: Zara Larsson