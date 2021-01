Rapace dissade först ”Stjärnorna på slottet” – sedan tackade han ja

Namn: Ola Rapace.

Ålder: 49.

Bor: Lägenhet i Stockholm.

Familj: Hustrun Sonja Jawo, 21-årig dotter, 17-årig son.

Aktuell: I SVT:s ”Stjärnorna på slottet”, start i kväll. Med självbiografin ”Romeo (min flykt i fem akter)”. Har senast filmat i Norge i ”T-Minus 75: The last story to be told”.