Panelens gissningar

Felix Herngren: Jag tror att det här kan vara en youtuber. Ibland känner jag igen kroppar, jag är dålig på ansikten. Det finns en person som passar in ganska bra här som har kört ett gräddrally senaste åren, som har varit med i ”Mitt kök”, jobbat på bageri, jag pratar om Roy Fares. Han är ju en helt otroligt muskulös kock, när såg man det senast?

Måns Zelmerlöw: Stolt pappa säger du, tycker om att skoja till det, kan det vara Hanif Bali? Men du har sagt att du går gärna din egen väg men sticker inte ut och då tänkte jag att det kan inte vara Hanif Bali då. Så började du steppa och paraplyer, det är väldigt mycket som stämmer in på Karl Dyall.

Nour El Refai: Jag står fast vid Nassim Al Fakir, det är kroppen väldigt mycket. Du är liten och ettrig och pigg och ser ut att ha inget fett på kroppen, bara muskler och är en studsig person.

Pernilla Wahlgren: Kan det vara Nassim för förra veckan sjöng han ”Sun is shining” och det är hans brorsa Salem som varit med och gjort den. Och jag vet att han bor på Lidingö nu och många som är födda på Lidingö flyttar tillbaka till Lidingö.