Nomadland vann Oscar för bästa film

Publicerad: 26 april 2021 kl. 01.40

Uppdaterad: 26 april 2021 kl. 06.13

Foto: AP Dansken Thomas Vinterberg fick ta emot en statyett.

Årets Oscarsgala bjöd på få överraskningar. Storfavoriten ”Nomadland” tog hem pris både för bästa film, bästa kvinnliga skådespelare och bästa regi.

Och det blev inte någon statyett till svenskgänget bakom låtem ”Husavik (my hometown)” från ”Eurovision Song Contest: The story of Fire Saga”.

Frances McDormand och Anthony Hopkins belönades med pris för bästa skådespelare, ingen av dem någon högoddsare. En annan väntad statyett gick till den danska ”En runda till”, i kategorin Bästa internationella film.

– Det här är större än något jag har kunna föreställa mig, förutom att jag alltid har föreställt mig det här, sade regissören Thomas Vinterberg från podiet i Union Station i Los Angeles.

– Jag har förberett tacktal sedan jag var fem är – på tågstationer, i skolan, på toaletten – och nu är jag här.

Vinterberg fortsatte sedan med att hylla sin dotter som omkom i en bilolycka precis när inspelningen av ”En runda till” hade satt i gång.

Ytterligare danskt blev det då Mikkel EG Nielsen tog emot priset för Bästa klippning för ”Sound of metal”.

Däremot blev det inte några svenska pristagare i år.

Låten ”Husavik (my hometown)”, som Molly Sandén sjöng i filmen ”Eurovision Song Contest: The story of Fire Saga”, med låtskrivarna Savan Kotecha, Fat Max Gsus och Rickard Göransson, var nominerad i kategorin Bästa låt.

Vinnare i kategorin blev i stället ”Fight for you” (”Judas and the black Messiah”).

Foto: AP Molly Sandéns låt vann ingen Oscar, i stället gjorde låten ”Fight for you” det. Från vänster: Tiara Thomas, H.E.R. och Dernst Emile II.

Zhao historisk

Storfavoriten ”Nomadland” plockade första statyetten i regissörskategorin. Chloé Zhao är därmed den första kvinna med asiatiskt ursprung att få regipriset, och andra kvinna överhuvudtaget.

”Själen” plockade också som väntat hem priset i kategorin Bästa animerade långfilm.

En annan förhandsfavorit som levde upp till förväntningarna var sydkoreanska Youn Yuh-Jung som för sin mormor i ”Minari” prisades för bästa kvinnliga biroll.

– Människor i USA och Europa brukar uttala mitt namn fel, men i kväll är ni alla förlåtna, sade hon i sitt tacktal.

På grund av pandemin hålls årets gala, som är uppskjuten ett par månader, inte vid Dolby Theater som vanligt. Däremot finns de nominerade på plats, antingen vid Union Station i Los Angeles eller vid flera utvalda direktsändningsplatser världen över. Det är med andra ord galastasser på i stället för de mer vardagliga utstyrslar som man vant sig vid under diverse digitala galor den senaste tiden.

– Ni kanske reagerar på att ingen har på sig munskydd. Men se det här som en filminspelning – när kameran rullar är det skydd av, sade Regina King, som inledde kvällens värdskap.

”Skäms”

Just det avskalade var något som årets första Oscarsvinnare Emerald Fennell som ligger bakom manuset till ”Promising young woman” noterade.

– Å herre gud, jag har inte skrivit något tal, för jag trodde verkligen inte att detta skulle hända, sade hon.

När Emerald Fennell hämtat sig från chocken tackade hon dock sina medarbetare och påpekade det märkliga i att så få är på plats i Los Angeles.

– Den här filmen gjordes av de mest fantastiska människor, den filmades under bara 23 dagar, och jag skäms över att det bara är jag som är här i dag, säger Fennell som för många känns igen från tv-serien ”The crown”, där hon porträtterade Camilla Parker Bowles.

Glest på röda mattan

Även på röda mattan var det glest inför själva galan.

– Det känns faktiskt riktigt civiliserat, vilket är trevligt, sade Glenn Close till reportrar på plats.

Just känslan av att det är mer avslappnat på röda mattan delar flera av de nominerade.

– Det så mycket mycket lugnare, så mycket mer avslappnat. Det ger en perspektiv på hur galet det brukar vara, säger Daniel Kaluuya, som sedan vann det första skådespelarpriset för bästa manliga biroll i ”Judas and the black Messiah”.

I en förändring

Glenn Close tror att årets något annorlunda gala bara är början på större förändringar i filmindustrin.

– Vi är mitt inne i att filmindustrin håller på att återuppfinna sig själv, och det startar med den här galan, säger Close som är nominerad för bästa kvinnliga biroll i ”Hillbilly elegy”.













1 av 5 | Foto: ABC/AP/TT Chloé Zhao fick Oscar både för bästa film och för bästa regi för "Nomadland".

Årets Oscarsvinnare

Bästa film: ”Nomadland”.

Bästa kvinnliga skådespelare: Frances McDormand (”Nomadland”).

Bästa manliga skådespelare: Anthony Hopkins (”The father”).

Bästa regi: Chloé Zhao (”Nomadland”).

Bästa kvinnliga biroll: Youn Yuh-Jung (”Minari”).

Bästa manliga biroll: Daniel Kaluuya (”Judas and the black Messiah”).

Bästa originalmanus: ”Promising young woman”.

Bästa manus efter förlaga: ”The father”.

Bästa internationella film: ”En runda till” (Danmark).

Bästa animerade långfilm: ”Själen”.

Bästa låt: ”Fight for you” (”Judas and the black Messiah”).

Bästa originalmusik: ”Själen”.

Bästa klippning: ”Sound of metal”, Mikkel EG Nielsen

Bästa kostym: ”Ma Rainey's black bottom”.

Bästa makeup: ”Ma Rainey's black bottom”.

Bästa foto: ”Mank”.

Bästa scenografi: ”Mank”.

Bästa specialeffekter: ”Tenet”.

Bästa ljud: ”Sound of metal”.

Bästa dokumentärfilm: ”Bläckfisken och jag”.

Bästa kortfilm: ”Two distant strangers”.

Bästa animerade kortfilm: ”If anything happens I love you”.

Bästa dokumentärkortfilm: ”Colette”.

