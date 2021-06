Efter anklagelserna – Manson överlämnar sig till polisen

helskärm De senaste veckorna har Marilyn Manson varit efterlyst för misshandel. Visa mer Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

De senaste veckorna har Marilyn Manson varit efterlyst för misshandel.

Nu ska han lämna över sig själv till polisen.

–Det är ingen hemlighet att han tycker om att provocera på scen, säger advokaten Howard King.

Sedan maj i år artisten har Marilyn Manson, 52, varit efterlyst av polis för en misshandel som ska ha skett under en konsert i New Hampshire 2019. Nu meddelar polisen att Manson gått med på att överlämna sig själv till dem, rapporterar The Wrap.

Under våren har flera tidigare flickvänner till Manson även anklagat artisten för övergrepp, misshandel och våldtäkt.

”Tycker om att provocera på scen”

Det ska ha varit under en konsert i på utomhusarenan Bank of New Hampshire Pavilion i augusti 2019 som Manson ska ha misshandlat en kameraman på scenområdet.

– Alla som varit på en av Marilyn Mansons konserter vet att han tycker om att provocera när han står på scen, framför allt framför en kamera, ska Mansons advokat Howard King ha sagt om anklagelserna den 26 maj.

Enligt en video från TMZ verkar det som att artisten har spottat på kameramannen. Enligt Howard King ska kameramannen ha begärt pengar av Manson, innan misshandeln anmäldes.

– Denna anklagelse kom efter att en kameraman krävt 35 000 dollar för att en liten mängd spott kom på hans arm. Vi bad om bevis för eventuella påstådda skador men vi fick aldrig svar, säger Howard King.

Riskerar fängelse och flera åtal

De aktuella anklagelserna, som gäller två fall av ringa misshandel, kan leda till max ett års fängelse samt 17 000 svenska kronor i böter om Manson döms. Den lokala polisen i Los Angeles säger att Manson troligtvis kommer infinna sig i rätten i augusti i år.

Förutom händelserna som gäller misshandeln 2019 har en rad anklagelser om övergrepp och våldtäkter haglat över artisten under våren.

I februari i år sparkades Marilyn Manson från skivbolaget Loma Vista Recordings, efter att exflickvännen Evan Rachel Wood, 33, anklagat honom för att ha groomat henne i tonåren och misshandlat henne under flera års tid. Efter skådespelarens anklagelser slöt flera kvinnor upp och delade med sig av liknande berättelser.

Den tidigare ”Game of thrones”-stjärnan Esmé Bianco har även anklagat både Manson och Mansons chef Tony Ciulla för bland annat våldtäkter och sexuellt våld, skriver The Wrap.

Enligt The Wrap utreder Los Angeles-polisen flera av anklagelserna om misshandel som riktats mot artisten.

Publisert: Publicerad: 26 juni 2021 kl. 18.44