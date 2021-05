Sannex om dansbandskrisen: ”Benen är fullkomligt undanslagna”

Publicerad: 29 maj 2021 kl. 20.26

Pandemin har fått förödande konsekvenser för dansbandsbranschen.

Andreas Olsson från Sannex ser skeptiskt på framtiden och tror inte bandet kommer få lika många spelningar som förr.

– Då blir det ett delstidsband och bandmedlemmarna måste jobba med något annat.

När pandemin slog till med full kraft drabbades vissa branscher hårdare än andra. Restaurangbranschen fick det tufft, men artister och hela nöjesbranschen fick i stort sett näringsförbud.

Nu håller restriktionerna på att lätta så smått efter ett år av inställda konserter och spelningar.

Andreas Olsson som är frontman i dansbandet Sannex beskriver året som katastrofalt.

– Benen är fullkomligt undanslagna. Jag har inte skickat en faktura på över ett år. Dansband är nästan alltid företagare och aktiebolag med anställda. Har man anställda och inte får in några timmar, då är det struligt att ”bli av” med sina anställda. Det vill man såklart inte, men det kostar också pengar.

Foto: KARIN TÖRNBLOM/TT Andreas Olsson i Sannex.

Även om Andreas Olsson är glad över att livet i stort håller på att återgå till det normala ser han inte särskilt ljust på framtiden när det kommer till dansbandsbranschen.

– Dansen är sannolikt det sista som kommer komma igång. Kan inte arrangörerna bedriva dans har de ingenting att bedriva. Våra arrangörer har inte fantasi nog att ta dit oss och ställa upp 150 stolar på ett dansgolv och erbjuda korv och öl.

– Även om vi kan göra en eller två spelningar måste vi har vår infrastruktur för att det ska fungera. Det enda som är lite tur är att vi har breddat oss och spelar numera även för sittande och lyssnande publik. Men ekonomin för oss bygger på att det kommer 500 personer och dansar 3-4 gånger i veckan. Har man ett hobbyband kan man spela för att det är kul, men det här är ju det vi lever på.

Tror du ni kommer kunna förlita er på musiken i framtiden som en heltidssysselsättning?

– Nej. Vi behöver 130 spelningar och uppåt för att ligga på den nivån vi gör. Jag tror inte vi kommer kunna spela så mycket i framtiden, och då blir bandet ett delstidsband och bandmedlemmarna måste jobba med något annat. I så fall måste de ha ett jobb där de säger till chefen att de plötsligt måste sticka iväg och lira.

Foto: JIMMY WIXTRÖM Andreas Olsson och Sannex i Melodifestivalen.

Har livescenen för evigt förändrats?

– Kultur och uppträdanden kommer säkert bli större än någonsin, men dansen tror jag blir jättesvår. Det är fruktansvärt dystert.

Melodifestivalvinnaren Jan Johansen tyckte allt såg ut att gå bättre och bättre när pandemin slog omkull alla hans planer.

– Karriären gick rakt uppåt, jag hade bokat Vasateatern för min jubileumsshow förra året, det var då 25 år sedan jag vann Melodifestivalen med ”Se på mig”. Nu hoppas jag att det räcker med elände och att allt återgår till det normala. Jag har några spelningar inbokade i sommar så snart kanske det kan börja puttra på som vanligt igen. Att man ser ljuset i tunneln känns fantastiskt.

Han har inte suttit still och rullat tummarna under den ofrivilliga pausen. Istället har han valt att hoppa in som musiklärare.

– Jag hade suttit ett år och väntat på att saker och ting skulle hända. Jag visste inte vad jag skulle göra. Men så frågade en person som jag känner på Facebook om någon kunde vikariera på en skola i Järfälla. Jag svarade direkt och fick det. Nu jobbar jag fem dagar i veckan, tre dagar i Järfälla och två dagar i Almunge fram till sommarlovet.

Även om karriären kommer igång igen planerar han att jobba extra även i framtiden.

– Även om det blir normalt igen så kommer jag nog fortsätta jobba som musiklärare i någon form, det är roligt. Det är uppskattat och jag tycker det är kul, det är en rolig förändring i mitt liv.

