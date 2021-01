Dolly Parton fyller 75 – men vägrar slå av på takten: ”Väldigt stolt”

Här är höjdpunkterna i hennes långa karriär

Av: Christina Nordh

Publicerad: 19 januari 2021 kl. 12.56

Foto: AP TT NYHETSBYRÅN Dolly Parton fyller 75 år.

Hon är låtskrivare, sjunger som en ängel, spelar flera instrument, är skådespelare, författare, affärskvinna, filantrop, har oräkneliga peruker – och svart bälte i ansiktslyft.

I dag fyller legendaren Dolly Parton 75.

Countrystjärnan ser knappt ut att ha åldrats sedan hon slog igenom på 1960-talet. Och det är hon öppen med. Hon har gjort flera skönhetsoperationer för att behålla ett yngre utseende, så väl bröstförstoringar som lyft.

– Om något är påsigt, slappt eller hänger, så stoppar jag undan det, suger ut det eller drar i det. Jag är ingen naturlig skönhet, men jag kan förbättra det. Vad som än krävs, så gör jag det, har Dolly Parton sagt till brittiska The Guardian.

Skrivit 3 000 låtar

Men det är förstås som låtskrivare vi känner henne bäst. Hon är en flitig låtskrivare, sedan debuten har hon skrivit 3 000 låtar. Själv har hon bara spelat in 450 av dem. Bland de mest kända finns "Jolene" och "I will always love you".

Hemligheten bakom låtskrivandet berättar hon om i sin senaste bok "Songteller".

– Jag skriver hela tiden och har gjort det här i hela mitt liv och många är intresserade av hur jag skriver låtarna. Så den här boken berättar om var jag befann mig känslomässigt vid den tiden, vad som fick mig att skriva sångerna och … historien bakom dem. Det är mitt liv i sånger, säger hon i en intervju med NBC.

Foto: MAGNUS SUNDHOLM Dolly Parton.

”Måste vara kreativ”

Trots att Dolly alltså passerat svenska pensionsåldern med råge sänker hon inte arbetstempot. Förutom den nya boken släppte hon även sin nya platta "A holly Dolly Christmas" strax före jul och medverkade i sin musikalfilm "Dolly Partons Christmas on the square", släppt på Netflix.

– Jag har haft gott om tid att göra en massa saker. Alla andra har suttit inlåsta och tagit hand om sina barn, jag har varken barn eller barnbarn så jag måste vara kreativ, säger hon i en intervju.

Dolly Parton föddes som nummer fyra i en syskonskara på tolv. Deras hem i Sevierville, Tennessee, bestod av enkel stuga med ett enda rum, utan el och med utedass. Stjärnan glömmer inte sin barndom, där resurserna var knappa, och har under 60 år gjort sig känd för sitt stora engagemang i barn och välgörenhet.

Donerade till coronavaccin

I april förra året donerade hon en miljon dollar (cirka 8,6 miljoner kronor) till Vanderbilt-universitetet i Tennessee. Universitetet forskade tillsammans med läkemedelsbolaget Moderna fram ett coronavaccin, det som fick grönt ljus av EMA, Europeiska läkemedelsmyndigheten, för knappt två veckor sedan.

– Jag är säker på att många, många miljoner dollar från många människor användes till forskningsfonden, men i dag är jag en väldigt stolt tjej när jag fått veta att jag har haft en liten del i det här som ska hjälpa oss ur den här galna pandemin, sa hon till BBC:s "One’s the one show" i november i fjol.

Några av Dolly Partons hjärteprojekt

✓ Donerade en miljon dollar, cirka 8,6 miljoner kronor, till forskning mot covid-19 förra året.

✓ Under tio veckor under pandemiåret läste Dolly Parton godnattsagor virtuellt för barn i programmet ”God natt med Dolly” som streamades på Youtube. Hon ville att det skulle vara en ”välkommen distraktion under en orolig tid och också inspirera till kärlek för läsande och böcker”.

✓ 1995 startade Dolly Parton ett fantasins bibliotek, Imagination Library. Den har nu växt till att nå alla USA:s 50 stater, Kanada, Australien och Storbritannien. Varje månad skickas över en miljon böcker ut till barn under fem år. 2018 levererades bok nummer 100 miljoner.

✓ Hemstaden Sevier County i Tennessee har tagit emot åtskilliga donationer från Dolly Parton Foundation genom åren, främst genom Imagination Library och Mountain Tough, den senare går in med stora resurser för att hjälpa dem som påverkats av pandemin. Där ingår bland annat företag, anställda och skolor.

✓ När Gatlinburgbränderna rasade 2016 startade Dolly Parton My People Fund för att hjälpa dem som förlorat sina hem i lågorna. Totalt fick 900 familjer 10 000 dollar (cirka 86 000 kronor) vardera.

✓ Hennes produktionsbolag Sandollar Production producerade tv-serien Buffy vampyrdödaren, någon som inte syns i eftertexterna. Hennes produktionsbolag producerade också filmen med samma namn som kom fem år tidigare, 1992. Dolly delar födelsedag med seriens hjälte.

✓ Öppnade ett reservat för vithövdade havsörnar 1991 i Dollywood, Eagle Mountain Sanctuary. Det är landets största reservat för fåglar som inte kan släppas fritt.

✓ Elvis Presley ville sjunga in hennes ”I will always love you” 1974 och inspelningsstudion stod redo. Men kvällen innan ringde hans manager ”Överste” Tom Parker och krävde att Presley skulle ha hälften av låträttigheterna. Dolly sa nej, berättar hon för NBC.

Foto: Mark J. Terrill / TT NYHETSBYRÅN Dolly Parton.

Låtskrivaren

Har skrivit över 3 000 låtar. Bland de mest kända låtarna finns Jolene”, ”I will always love you” (som Whitney Houston också fick en hit med) och ”9 to 5”. I en intervju med NBC säger hon att hon skrev ”Jolene” och ”I will always love you”, om inte samma dag så åtminstone under samma vecka.

Sångerskan

✓ Har fått 25 utmärkelser för guld- och platinaalbum.

✓ Fått en grammy tio gånger.

✓ Nominerad till två Oscar.

✓ Har fått pris sju gånger vid countrymusikens motsvarighet till Oscar.

Skådespelerskan (filmer i urval)

1980: ”9 till 5” (mot Jane Fonda och Lily Tomlin)

1982: ”Det bästa lilla horhuset i Texas” (mot Burt Reynolds och Dom DeLuise)

1989: ”Blommor av stål” (mot Shirley MacLaine, Olympia Dukakis och Sally Field)

1992: ”Ärligt talat” (mot James Woods)

2012: ”Joyful noise” (mot Queen Latifah)

