Camilla Kvartoft: ”Hela familjen har haft corona”

Sjuk i corona – missar ”Veckans brott” igen

Av: Anna & Hans Shimoda

Publicerad: 16 mars 2021 kl. 19.22

Foto: PRIVAT Camilla Kvartoft har insjuknat i corona.

Camilla Kvartoft har insjuknat i corona och missar återigen ”Veckans brott”.

Nu berättar programledaren om känslorna för Aftonbladet.

– Nu är det två veckor i rad som jag missar ”Veckans brott”, det har inte hänt en enda gång.

Camilla Kvartoft, 53, missar återigen veckans sändning av ”Veckans brott” på SVT. Programledaren har tillsammans med hela sin familj insjuknat i covid-19, något hon skriver om i ett inlägg på Facebook.

”Här sitter jag i karantän. Hela familjen har haft corona. Jag har fortfarande lite feber. But the show must go on”, skriver hon bland annat och berättar också att det blir kollegan Karin Fagerlund som styr skutan ikväll.

När Aftonbladet når Camilla Kvartoft, som låter lite krasslig på rösten, berättar hon hur tankarna går.

– Vilket skit. Det är faktiskt bra ändå, men det är segt. Jag fick förkylningssymtom förra måndagen och har gått runt och haft det i en vecka nu och hela familjen har fått konstaterad corona. Det var vår yngsta som drog in det i familjen.

Camilla Kvartoft var som sagt hemma redan förra veckan av säkerhetsskäl.

– Nu är det två veckor i rad som jag missar ”Veckans brott”, det har inte hänt en enda gång. Jag har nog inte varit sjuk en enda gång under mina tio år på SVT. I och för sig missade jag Palme-programmet, men det är ju ett tag sedan.

Hur känns det att behöva stanna hemma ikväll?

– Det känns tråkigt men jag är jag naturligtvis väldigt tacksam att jag inte har blivit sjukare än vad jag är och att förloppet än så länge har varit milt. Jag har varit sjuk en dryg vecka nu och haft låg feber och ingen hosta. Min familj har också mått relativt bra. Men de är friska nu, det är bara jag som har kvar lite feber.

Camilla Kvartoft är mer än nöjd med att det blir Karin Fagerlund som hoppar in ikväll.

– Det är ju min kollega och redaktör, så jag kan inte få en bättre vikarie. Karin har mitt fulla förtroende. Men jag har jobbat med de här programmen och tänkt ut saker och planerat dem så jag känner mig inblandad ändå. Jag får sitta i tv-soffan och titta på resultatet istället.

”Veckans brott” sänds ikväll tisdag på SVT1 klockan 21.30.

