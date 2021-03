Beyoncé historisk Grammydrottning: "Så stolt"

1 av 3 | Foto: Chris Pizzello/AP/TT Beyoncé under Grammygalan i Los Angeles, där hon tilldelades flera statyetter.

Grammydrottningen heter Beyoncé. Med fyra nya priser är superstjärnan nu tidernas mest Grammybelönade sångare.

Dessutom har tre svenskar belönats med statyetter under nattens gala.

Det blev en annorlunda Grammygala i Los Angeles, med enbart värden, komikern Trevor Noah, och de nominerade artisterna på plats i Staples Center. Men för en av musikvärldens mest berömda familjer blev det en storslagen festkväll.

Första pristagare blev nämligen nioåriga Blue Ivy Carter, som tillsammans med mamma Beyoncé vann en Grammy för årets bästa video. Prisregnet slutade inte där. Beyoncés duett med Megan Thee Stallion, "Savage", vann först årets rapframträdande och sedan årets raplåt.

Och när Beyoncé själv vann Bästa r&b-framträdande med "Black parade" var stjärnans 28:e Grammy ett faktum. Ingen annan sångare har någonsin vunnit fler, och ingen kvinna oavsett titel.

– Jag är så stolt, så glad. Det har varit en så svår tid och som artist tycker jag att det är vårt jobb att spegla samtiden. Jag ville lyfta upp, uppmuntra och fira alla svarta drottningar och kungar som inspirerar och förgyller mitt liv, sade hon och tackade sin man, Jay-Z, och sina barn, och speciellt då Ivy Blue.

– Hon vann en Grammy i dag. Jag är så stolt över att vara din mamma.

Eilish stod för årets skiva

De mest prestigefulla priserna gick även de till kvinnor, som dominerade galan.

Kvällens stora pris, årets skiva, gick för andra året i rad till Billie Eilish, nu för "Everything I wanted". Årets album gick till Taylor Swifts "Folklore" och årets låt blev H.E.R:s "I can't breathe" – en låt om kampen för rättvisa och mot polisbrutalitet.

– Kom ihåg att det är vi som står för de förändringar vi vill se, och den glöden vi hade inom oss under sommaren 2020, behåll den energin inom er, sade sångerskan i sitt tacktal.

För svensk del hade 22 musikskapare chansen att vinna en eller flera statyetter, och visst fick galan svenska vinnare.

Tove Lo vinnare

När Dua Lipa gick upp på scenen för att tacka för priset för årets popalbum kunde hon tacka en lång rad medhjälpare, bland dem Tove Lo. Och innan de stora priserna delats ut hade Elias Näslin vunnit för John Legends "Bigger love" i kategorin Bästa r&b-album och Rami Yacoub för sina insatser med Lady Gaga och Ariana Grandes "Rain on me" i kategorin Bästa popduo/grupp.

Däremot blev det ingen Grammy för de elva blågula upphovsmännen bakom soundtracket till Will Ferrells "Eurovision Song Contest: The story of Fire Saga", i kategorin Musik för visuell media prisades i stället "Jojo Rabbit".

"Nystart på 2021"

Den första pristagaren på den tv-sända delen av galan blev en nykomling som skulle återkomma ett par gånger: Megan Thee Stallion.

– Det har varit ett jäkla år men vi har tagit oss igenom det, sade hon och tackade Gud inför de få åskådarna på plats.

Bland andra vinnare märks veteraner som rapparen Nas och rockbandet The Strokes, som båda vann sina allra första Grammys, för Bästa rapalbum respektive Bästa rockalbum.

FAKTA Nattens Grammyvinnare Ett urval av de drygt 80 vinnarna vid nattens Grammygala: Årets skiva (priset går till artisten och producenterna och kan gälla antingen en singel eller ett album): "Everything I wanted", Billie Eilish. Årets låt: "I can't breathe", H.E.R. Årets album: "Folklore", Taylor Swift. Årets nykomling: Megan Thee Stallion Bästa musikvideo: "Brown skin girl", Beyoncé, Blue Ivy & WizKid. Bästa poplåt: "Future nostalgia", Dua Lipa. Bästa popduo/grupp: Lady Gaga och Ariana Grande, "Rain on me". Bästa soloartist, pop: Harry Styles, "Watermelon sugar". Bästa rap-låt: "Savage", Megan Thee Stallion Feat. Beyoncé Bästa rap-album: "King’s disease", Nas. Bästa rocklåt: "Stay high", Brittany Howard. Bästa rockalbum: "The new abnormal", The Strokes. Bästa r&b-album: "Bigger love", John Legend. Bästa låt från visuell media: "No time to die", Billie Eilish. LÄS MER

