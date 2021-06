Måneskins Damiano: ”Fick pissa framför en snubbe”

Eurovision-vinnarna om världssuccén, sexuella trakasserier efter segern, varför de pussas på scenen – och den där obekväma frågan som bara Aftonbladet ställde

GÖTEBORG. De är Europas hetaste band just nu.

Men efter att ha ställt en minst sagt obekväm fråga efter Måneskins Eurovision-seger behöver Aftonbladets Tobbe Ek börja i en annan ände än succén.

Så här gick mötet.

En månad efter segern i Eurovision song contest har Måneskin blivit en av tävlingens absolut största framgångar på hela 2000-talet.

Vid sidan av ”Zitti e buoni” snurrar nu andrasingeln ”I wanna be your slave” på listor över hela Europa och ligger högre än vinnarlåten på Spotifys globala veckolista. Och inte nog med det, en cover på Four seasons ”Beggin” som bandet spelade in medan de tävlade i italienska ”X Factor” 2017 har också blivit en hit.

helskärm Måneskin kan fira sin succé. Från vänster Thomas Raggi, Victoria De Angelis, Damiano David och Ethan Torchio. Visa mer Foto: ANDERS DEROS/AFTONBLADET

Uppföljaren redan en succé

Till skillnad från många andra Eurovision-vinnare behövde Måneskin inte stressa in i studion för att försöka värka fram ny musik att följa upp succén med. Albumet var redan färdigt.

– Det har varit väldigt viktigt för oss, för vårt första album var vi tvungna att stressa fram av precis den anledningen som du säger. Så nu känns det bra när vi hade möjlighet att verkligen ta vår tid och göra något som vi är hundra procent säkra på och stolta över, säger basisten Victoria De Angelis, 21.

Är det ert råd till andra artister som vill använda Eurovision som en språngbräda, att ha mer musik färdig?

– Ja, för om du lyckas så finns det något för folk att lyssna på och inte bara låten som du tog med dig till tävlingen. Och vi säger också att anpassa dig inte till situationen. Har du ett projekt i huvudet, en estetik, ett sound, en attityd, ta med det. Ändra det inte. För om du är autentisk så kanske du inte vinner eller blir enorm, men de som ser dig kommer komma nära dig, när de ser att du är dig själv och inte ljuger för dem, säger sångaren Damiano David, 22.

Den som förstörde festen

Men det var inte där den här intervjun började.

För senast jag mötte bandet hade Måneskin precis tagit hem segern i Eurovision. Samtidigt hade ett videoklipp från tv-sändningen börjat spridas över nätet. Trots att den som tittade noggrant kunde se att det inte var sant påstods klippet visa att sångaren Damiano David tog droger i direktsändningen.

helskärm Aftonbladets Tobbe Ek träffar Måneskin – för första gången sedan den obekväma frågan som tog död på onlineryktena. Visa mer Foto: ANDERS DEROS/AFTONBLADET

När vinnarpresskonferensen började hade olika versioner av videosekvensen visats över en miljon gånger, bara på Twitter.

Så mitt under segerfirandet blev jag den som förstörde festen genom att ta upp ryktena som spreds och fråga vad som faktiskt hänt.

– Thomas hade sönder ett glas, svarade Damiano David då och gestikulerade mot bandkollegan Thomas Raggi, 20.

– Jag använder inte droger, snälla, grabbar alltså. Snälla, säg inte det. Inget kokain, påstå inte det, snälla.

Måneskin tog illa vid sig av de ogrundade påståendena och valde att frivilligt ta drogtester för att visa att det inte var sant. Samtidigt valde även EBU att specialgranska tv-bilderna.

Viktigt att stoppa ryktesspridningen

När bandet nu besöker Sverige för att medverka i ”Lotta på Liseberg” var det självklart för Aftonbladet att be om en intervju. Men också viktigt för mig att få göra den. Och visst var det lite nervöst. Skulle de vara arga? Skälla ut mig? Kanske inte vilja prata alls?

Sedan segern har Måneskin intervjuats av BBC, New York Times, Vogue, och andra av världens största medier. Och alla har berört de ogrundade droganklagelserna. Därför behövde även jag börja precis där.

Som ni kanske vet var det jag som under presskonferensen efter Eurovision uppmärksammade er på nätryktena, hur tänker ni om det nu?

– Det där är över, verkligen, säger Victoria De Angelis.

Jag hade kanske förväntat mig att stämningen i rummet skulle ändras. Att de skulle tystna och stirra på mig med sur blick. Men det sker inte.

– Vi hade inget att dölja så vi såg till att det inte förstörde vårt humör mer än nödvändigt. Vi visste att inget skulle hända, vi visste att vi var rena, så vi testade oss som du vet och nu har ryktesspridningen äntligen dött ut.

helskärm Tyskland, Nederländerna, Sverige. Sen väntar Danmark, Polen och Frankrike under Måneskins marknadsföringsturné för att markera jättesuccén efter segern i Eurovision song contest. Visa mer Foto: ANDERS DEROS/AFTONBLADET

helskärm ”Lotta på Liseberg” och intervjuer. Måneskin hinner inte se mycket av Sverige när de besöker Göteborg. Men de har hunnit med några karuseller, även om Damiano David kanske helst sluppit ”Jag var lite rädd”. Visa mer Foto: ANDERS DEROS/AFTONBLADET

Hur viktigt var det för er att få slut på det så snabbt som möjligt?

– Det var väldigt viktigt. För vi kände att vi hade åstadkommit något viktigt. För oss, för vårt land, för vår musik. Så vi ville att pressen och folk skulle prata om musiken och inte om bullshit. Så vi försökte få slut på det så snabbt som vi kunde, säger Damiano David.

Sexsymboler

Det fick ni också, så nu kan ni verkligen fira framgångarna.

– ja. Jag var tvungen att kissa framför en snubbe. Men nu är allt bra, säger Damiano David medan hela bandet skrattar.

Och så var det med det.

Det är framför allt Damiano och Victoria som pratar. Gitarristen Thomas Raggi och trummisen Ethan Torchio, 20, fyller i ord här och där och hjälper till att förtydliga.

Att det är fyra stjärnor som sitter i hotellsoffan är tydligt. Men det är också fyra personer som nyligen var tonåringar. De fnissar lite över att de plötsligt blivit sexsymboler.

– Det är lite konstigt. Men lite trevligt. Det är ju en komplimang också, så det gör oss glada, säger Victoria medan de andra skrattar.

Damiano fyller i:

– Ibland går folk över gränsen, men...

”Vad i helvete gör du?”

På vilket sätt?

– Jag kan ge ett exempel. Efter Eurovision-vinsten så firade vi också med andra delegationer och en tjej från en annan delegation kom fram och frågade om vi kunde ta en selfie. Jag var lite full också så jag var kanske inte helt... skärpt. Så tog hon en selfie och samtidigt slickade hon längs hela mitt ansikte. Det var liiiiite väl mycket.

helskärm Måneskin på Eurovision-scenen i Rotterdam Visa mer Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD

helskärm Vilda firandet som spårade ur. Måneskin på vinnarpresskonferensen efter Eurovision. Senare blev han slickad i hela ansiktet av en medlem i ett annat lands delegation: ”Jag bara: ’Vad i helvete gör du?” Visa mer Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD

Ethan och Thomas intygar händelsen.

– Jag blev så överraskad, men jag bara: ”Vad i helvete gör du? Det där var över gränsen!”

Var det vad du tänkte eller sa du det till henne?

– Nej, nej, jag sa det i hennes ansikte och gick därifrån.

Känns det konstigt att vara i 20-årsåldern och samtidigt förebilder för så många?

– Vi tänker inte på oss själva som förebilder, säger Victoria.

– Vi är vanliga människor så vi kommer så klart att göra misstag i våra liv. Vi vill inte verka perfekta, för vi är inte det. Vi är helt operfekta. vad vi försöker säga är att ”Gör dina misstag för det är enda sättet att växa upp och få erfarenhet”. Det viktiga är hur man reagerar över sina misstag, säger Damiano.

Markeringen på scenen

Samtidigt använder de sin musik och sina framträdanden för att ta ställning i frågor som de brinner för. Det var självklart för Damiano, Ethan och Thomas att pussa varandra på scenen efter segern i Eurovision.

– Alla är fria att göra det man vill, säger Damiano.

– I några länder som ser Eurovision finns det väldigt strikta lagar mot HBTQ-personer, säger Victoria.

Damiano fyller i med ett ”plus”, en markering att det finns många fler än bara det som H (homo), B (bi), T (trans) och Q (queer) står för. I italienska medier har de definierat sina egna preferenser, där Victoria beskriver sig som bisexuell, Thomas som heterosexuell, Damiano som hetero men nyfiken och Ethan som sexuellt fri.

– Vi vill bara sprida budskapet att det är okej att vara den du är och älska vem du vill. Det är något som vi verkligen bryr oss om och det faktum att vi har möjlighet att nå ut så här, då är det viktigt att försöka hjälpa de som utsätts för orättvisor och fördomar och som förtrycks av samhället. I såna frågor försöker vi visa vårt stöd och göra det bästa vi kan för att hjälpa människor, säger Victoria De Angelis.

