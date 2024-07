David Bowies hårstylist om sexäventyren: ”Öppet äktenskap”

Avslöjar hans relationer med unga kvinnor och män

Publicerad 2024-04-14

HOLLYWOOD. Från början ansvarade hon för hans hår.

Mot slutet för kvinnorna – och männen – som skulle med honom upp på rummet.

I en ny bok avslöjar David Bowies hårstylist Suzi Ronson allt om tiden med den sexuellt omättlige rockikonen.

”Vi har ett öppet äktenskap. Vi gillar båda att ha kul. Livet är för tråkigt för att bara vara med en person.”

Förklaringen fick Suzi när Bowies fru, Angie, såg hur häpen hon blev över hennes relation med trummisen i T Rex, Mickey Finn.

Det, skriver hon i boken ”Me and Mr Jones: my life with David Bowie and the Spiders from Mars”, var bara början.

Suzi Ronson släpper boken "Me and Mr Jones: my life with David Bowie and the Spiders from Mars".

Klippte David Bowies mamma

Jobbet hos Bowie fick hon efter att 1971 ha klippt Bowies mamma, Margaret ”Peggy” Jones:

”Min David är en sån konstnärlig pojke. Han har alltid varit sån. Spelar gitarr och piano. Han har inte mycket tid att träffa mig men jag är så stolt över honom.”

Senare samma år återvände Peggy med en ung kvinna, iklädd svarta, tajta byxor och pälsjacka.

”Det här är min svärdotter, Angie.”

David Bowie, Angie Bowie och sonen Duncan, som tidigare hette Zowie.

”Han var 24, med en hy lika vit som Angies”

Suzi skriver att Angie blev så nöjd med slingorna i rosa, blått och silver att hon bjöd hem hårstylisten.

Då bodde Angie och Bowie tillsammans i Haddon Hall, en gammal herrgård i Beckenham utanför London.

När hon kom dit satt Bowie i ett fönster, bläddrande i ett magasin.

”Han bar en mjuk sammetsskjorta med upprullade ärmar och tajta byxor. Han var 24, med en hy lika vit som Angies.”

Trion blev mer än kompisar

Han visade henne en bild på en modell med rött, spretigt hår. Efter två kvällar hade Suzi gett honom samma look. Det blev hans frisyr på albumet ”The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars”.

”David såg ut som om han var från en annan planet. Jag var helt golvad över att min frisyr var på omslaget.”

Trion blev kompisar och mer än så, skulle det visa sig, när han en dag bad henne komma över för att styla hans hår.

”Han mötte mig med ett stort leende, la händerna på mina axlar och kysste mig på båda kinderna.”

”Du ser fin ut”, sa han.

Under middagen på restaurang tog han henne på benen. Hon insåg vad som förväntades när han efteråt sa: ”Ja, Suzi, ska du med in?”

”Jag kunde ha gått hem, men delar av mig var nyfiken”, skriver hon.

David och Angie Bowie 1973.

”Vi har en överenskommelse”

Men hon frös när han senare sa att det skulle bli kul att berätta om det för Angie.

”Hon förväntar det – vi har en överenskommelse. Det vore värre om jag inte berättade något.”

I juni 1972 skulle bandet på turné. Suzi anlitades som stjärnans assistent.

Jobbet som hårstylist utökades till att omfatta ansvaret för hans scenkläder.

Vid ett uppträdande i Birmingham såg Bowie en ”vacker tjej” i publiken med ”långt blont hår och mörka ögon”.

Dottern var bara 16 år

Som så många gånger tidigare fick Suzi i uppdrag att se till att beundraren kunde möta bandet på hotellet.

”På hotellet la David en arm om hennes axlar och jag gick iväg för att beställa drinkar till teamet. Men det dröjde inte länge förrän en väldigt blek roadie letade upp mig”, skriver hon.

Suzi fick veta att flickans mamma stod i receptionen och vägrade att gå utan sin dotter, som bara var 16.

Suzi rusade upp till stjärnan rum och bankade på tills han bad henne ”fara åt helvete”.

Hon berättade då om flickans ålder och att mamman var redo att ställa till med en scen. I nästa sekund kördes tjejen på dörren och Suzi såg till att hon fick fribiljetter till de shower hon ville ha.

David Bowie 1973.

Sångaren såg en ”bedårande” pojke

Om händelsen skrämde Bowie avskräckte den inte honom.

På en annan spelning såg sångaren en pojke ”med ett bedårande, ängel-liknande ansikte och långt, mörkt, lockigt hår”. Under ett scenombyte bad Bowie henne att se till att pojken satt i hans bil när showen var över.

På väg ut konstaterade Suzi att Davids tre bandkompisar alla satte sig i limousinens framsäte hos föraren. Själv hamnade hon i baksätet med pojken och Bowie.

”Pojken intill mig skakade. Jag kunde känna det. David slängde sig in i bilen och kastade sig utan ett ord över pojken. Jag kunde se hur han körde ner sin tunga i pojkens hals och hur hans hand försökte öppna hans byxor. Samtidigt berättade han för honom vad de skulle göra när de var på hotellet. Jag var mållös.”

David Bowie 1972.

Upplöste bandet

I september 1972 inleddes en USA-turné. Då hade Bowie en ny tjej vid sin sida, Cyrinda Foxe. Strax innan konserten på Carnegie Hall i New York hörde Suzi hur Bowie övertalade Angie att återvända till England.

”Du kan hjälpa mig så mycket bättre därifrån”, sa han.

I juli 1973, vid det sista giget på turnén i England, chockade Bowie fansen med att utan förvarning upplösa bandet.

Mick Ronson.

Blev ihop med Mick Ronson

Efteråt följde Suzi med när Bowie spelade in ”Pin ups” i Paris. Därefter fick hon följa med när Bowie, Angie, gitarristen Mick Ronson och några andra kompisar hyrde en semestervilla i Rom.

”Av någon anledning började Mick uppvakta mig. VI hade aldrig stått varandra särskilt nära, även om jag alltid tyckt att han var vacker med sitt långa, blonda hår och muskulösa armar. Men i Italien började vi umgås och när han till slut kysste mig stannade mitt hjärta.”

Hon skriver att Bowie och Angie höll sig för sig själva, att det för Bowie inte lockade att sitta vid en pool, att han var för mycket arbetsnarkoman.

”Efter några dagar lämnade de villan – och den spända stämningen försvann med deras limousin.”

David Bowie 2007.

Dog i levercancer

I december 1976 gifte sig Suzi med gitarristen och året därpå fick de en dotter, Lisa Anabelle Ronson.

Hon skriver att de var lyckliga i många år, ovetande om vad som väntade bortom horisonten.

”I april 1993 dog Mick av levercancer, fyllda 46. Jag har saknat honom sedan dess”, skriver hon.

23 år senare, den 10 januari 2016, dog Bowie av samma sjukdom.

I boken undrar Suzi om stjärnan någon gång tänkte på gitarristen under sin sjukdom. Hon hade inte sett till vare sig Angie eller Bowie sedan semestern i Rom.

Tystnaden blev som ett sår som aldrig läkte. Hon skriver:

”Jag trodde att vi stod varandra närmare än så. Det gjorde jag verkligen.”