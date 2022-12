Mustiga Mauri var populärast på Youtube 2022

Av: TT

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

En video av Mauri Hermundsson med 2,2 miljoner visningar blev årets mest sedda inslag på Youtube.

Populäraste musikvideon blev ”Matador” med den svenska artisten Sarettii (5148).

Youtube har sammanställt året på strömningsjätten och kommit fram till att det är svenskt material som regerar i Sverige.

En video där Sveriges starkaste man och en sexåring byter kost för en dag på Mauri Hermundssons kanal Uppdrag: Mat fick hela 2,2 miljoner och var populärast.

helskärm Mauri Hermundsson stod för årets mest sedda klipp på Youtube under 2022. Arkivbild.

Mustiga Mauri, som han också kallar sig, stod även för årets sjätte populäraste video, ”Mauri möter: Sveriges mest kända röst”.

”Det är fantastiskt att se det stora engagemang som våra svenska youtubers skapar över en bred rad kategorier, med publiker i miljontals”, säger Michelle Kadir, Sverigechef på Youtube i ett pressmeddelande.

Två internationella nöjeshändelser slog sig in bland svenskarna på topp 10-listan, halvtidsunderhållningen med raphjältarna Dr Dre, Snoop Dogg och Eminem blev trea på listan, med örfilen från Oscarsgalan då Will Smith gav sig på Chris Rock på sjunde plats.

Här är hela topplistan:

1. Sveriges starkaste man och en sexåring byter kost under en dag – Uppdrag: Mat.

2. 40 000 Calorie challenge (USA Edition) – SampeV2.

3. Super Bowl LVI halftime show – Dr Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J Blige med flera.

4. Melodifestivalen 2022 parodi – finalen – SamTheMan.

5. Melodifestivalen parodi 2022 – Bröderna Norberg – Daniel & Emil.

6. Mauri möter: Sverige mest kända röst – Topp 1 i Sverige.

7. Will Smith smacks Chris Rock on stage at the Oscars – Guardian News.

8. Therese Lindgren tagen av polis: ”Jag erkänner” – Therese Lindgren.

9. World's most dangerous escape room! – Mr Beast.

10. Bjuder afrikansk stam på svenskt godis – Rezdar.

Årets mest populära musikvideor 2022:

1. Sarettii (5148) - Matador (officiell musikvideo) - Sarettii (5148)

2. 23 - Länge leve vi (officiell musikvideo) - 23 Officiell

3. Theoz - Som du vill - Melodifestivalen

4. Elissa & Saad Lamjarred - Min Awel Dekika (Official Video) (2022) / اليسا وسعد لمجرد - من أول دقيقة - Elissa

5. Jireel – MANO (Official Video) - Jireel

6. Klara Hammarström - Run To The Hills - Melodifestivalen

7. Myriam Fares - Hatha el Helo / "ميريام فارس - هذا الحلو "الدبكة هي الچوبي (Official Music Video) - Myriam Fares

8. MEDINA - In i dimman - Melodifestivalen

9. Asme - Poppis (officiell musikvideo) - BL

10. C.Gambino - Båset Exclusive // Live från Båset [P3 Din Gata] - P3 Din Gata

