Tre nya Star wars-filmer på gång

Detaljerna om nya filmerna

Publicerad: Mindre än 3 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Daisy Ridley gör rollen som Rey i en av de nya Star wars-filmerna som är under arbete.

Rymdfranchisen tar inte slut på ett bra tag.

Tre nya Star wars-filmer är just nu under arbete, varav en med Daisy Ridley i rollen som Rey, skriver Variety.

Daisy Ridley medverkade i “Star wars: the rise of Skywalker” 2019 och kommer nu axla manteln och greppa ljussabeln igen. Filmen ska nämligen fokusera på tiden efter den senaste filmen och Reys arbete att bygga en ny Jediorder.

– Jag är så glad att vara tillbaka, säger hon vid ett evenemang i London där satsningen presenterades.

Första kvinnliga regissören

Regissör för den planerade filmen är pakistanskan Sharmeen Obaid-Chinoy, som därmed kommer bli den första kvinna att regissera en Star wars-film.

– Jag har alltid älskat hjältar, sådana som lyckas mot alla odds. För mig är detta hjärtat i Star wars-filmerna, säger hon i London.

helskärm Sharmeen Obaid-Chinoy tar emot priset för bästa kortfilm på Oscarsgalan 2016.

Hon har tidigare vunnit två Oscarsstatyetter för “Saving face”, 2011, och “A girl in the river: the price of forgiveness”, 2015.

För manus står Steven Knight som tagit över efter att de ursprungliga manusförfattarna, Damon Lindelof och Justin Britt-Gibson, lämnade projektet i februari. Steven Knight har tidigare bland annat skrivit manuset till “Peaky blinders”.

Enligt Variety ska även Dave Filoni och James Mangold regissera ytterligare två filmer inom rymdfranchisen.

– Den kommer att utspelas 25 000 år innan alla Star Wars-filmer, och kommer att handla om begynnelsen av Kraften (The Force), säger Mangold om den film han ska regissera i London.