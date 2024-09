”Hotell Romantik”-Monica Sundberg är kär på nytt

”Jag rider på vågen”

Publicerad 2024-03-18

plus Följ share-arrow Dela unsave Spara

Hon hade ett omtumlande uppbrott med ”Hotell Romantik”-Tino i somras.

Nu pratar Monica Sundberg om sin nya kärlek.

– Det känns ju fantastiskt bra, säger hon.

Snabbversion Monica Sundberg, känd från ”Hotell Romantik”, avslöjar sin nya kärlek efter ett tufft uppbrott med Tino Borg Teroni från samma program. Hon trivs i sin nya relation och menar att den känns ”fantastiskt bra”.

Sundberg är involverad i diverse samarbeten om resor, hälsa och hudvård, vilket ger henne mycket energi. Hon planerar att fortsätta jobba så länge det är meningsfullt.

Hon är nöjd med sin hälsa, ekonomi och framtid. Hon avslöjar även planer på att besöka Rom med sin nya kärlek. ⓘ Sammanfattningen är gjord med stöd av AI-verktyg från OpenAI och kvalitetssäkrad av Aftonbladet. Läs vår AI-policy här. Visa mer chevron-down

Det var förra året som Monica Sundberg, 74, och Tino Borg Teroni, 69, från ”Hotell Romantik” avslöjade i ”Carina Bergfeldt” att de funnit varandra efter tv-inspelningarna.

SVT kom på idén, något som Monica först var tveksam till.

– Jag sa först "Nej men ska vi verkligen?" Då hade vi träffats i en och en halv månad tror jag det var. Jag visste inte vad det skulle leda till, säger hon.

Kan du ångra idag att ni gjorde det här avslöjandet hos Carina?

– Nej, jag är en sådan person så jag ångrar aldrig någonting.

Tino var mycket förtjust i Monica och ville gärna tillkännage romansen.

– Jag tyckte det var kul!

expand-left helskärm Monica Sundberg.

Bröt med exet: ”En smäll på käften”

I somras avslutades relationen. Uppbrottet var tufft, tycker Monica.

– Jag hade alldeles för mycket att göra den perioden. Vi var för olika helt enkelt och hade levt väldigt olika liv.

Även Tino påverkades mycket av att gå skilda vägar. Han säger att han blev dumpad från ingenstans när de satt och fikade tillsammans en dag.

– Allting funkade bra, sen fick jag en smäll på käften. Jag blev besviken. Jag tycker att det är tråkigt. Så det var väl en liten chock när hon kom och sa det, säger han.

Tino trivdes ihop med Monica och ville fortsätta ett liv tillsammans.

– Det var en vinst för mig och jag var jätteglad. Nu har jag fått nitlotten istället. Men man får väl gå vidare, säger han.

expand-left helskärm Tino Borg Teroni var med i förra säsongen av ”Hotell Romantik”

Här är Monica Sundbergs betyg på livet...

Karriären

– Alltså jag tänker det är helt galet att man gör en ny karriär efter 70. Jag har gjort så mycket roliga saker. Det är helt sjukt egentligen.

Monica har under året fått samarbeten kring resor, hudvård och hälsa. Hon säger att hon tänker ta uppdragen som kommer efter ”Hotell Romantik” så länge det går.

– Det har varit så mycket att jag knappt kommer ihåg allting. Det har bara rullat på. Ibland har jag behövt fråga var taxin ska. Men jag är glad så länge det flyter på.

Hur orkar du med allt nu efter programmet?

– Ja men jag tycker allt ger så mycket energi också. Jag tycker om när det händer saker. Go with the flow bara. Livet leder mig, säger hon och skrattar.

Monica var tidigare flygvärdinna och är van vid att flänga runt.

– Jag har haft ett rörligt jobb och jag tycker om att jag kan styra över min egen tid. Man blir yngre i sinnet när man får hålla på med såna här grejer.

expand-left helskärm Monica Sundberg.

Kärleken

– Just nu så är jag ju faktiskt inne i en relation. Det är ganska nytt, vi har träffats i 2,5 månader. Och det känns ju fantastiskt bra. Jag kunde ha sagt top notch för det känns väldigt bra, men eftersom det har gått så kort tid ändå så känner jag fyra plus.

Vem kärleken är vill Monica inte avslöja eftersom han inte vill vara offentlig.

– Han är lite så där att han vill vara i skymundan, säger hon.

Den nya mannen som Monica hittat kärleken i träffade hon i slutet av förra året på ett dejtingevent. De firade även nyår ihop.

– Vi tycker om samma saker och det tycker jag är viktigt. Vi går på museum och gör olika grejer. Och han tycker om att dansa. Vi ska ut och dansa ikväll, säger hon.

expand-left helskärm Monica Sundberg

Hälsan

– Alltså, den är ju jättebra. Jag har lite artros i knäna, men hade jag inte haft det, så hade jag satt en 5:a.

Hur länge kommer du vilja arbeta?

– Jag känner mig ju ändå pigg, äter inga mediciner och jag har inget högt blodtryck. Då tänker jag att jag kör på. En dag kanske det blir så att det inte blir någonting. Då kommer det en ny ”Hotell romantik-profil”. Man vet ju inte hur mycket de tar över. Jag rider på vågen.

Ekonomin

– Ja, men då kan jag väl säga att just nu så är det en trea, för jag får ju ändå in lite extra när jag jobbar.

Hur påverkar dina samarbeten och jobb din pension?

– Det är alltid bra när man är pensionär. När man är det så är man glad för alla tillskott man kan få, säger hon.

Framtiden

– Jag oroar mig inte för framtiden. Det är bara att leva här och nu. Göra dagen så bra som möjligt och resa mycket. Jag ska till Rom nu faktiskt i alla fall. Som jag blev bjuden på av den här mannen. Jag fick det i födelsedagspresent. Det ska bli jättemysigt, säger hon.

Kan du tycka det är jobbigt att bli äldre?

– Nej, jag tycker faktiskt inte det. Alla har ju en tid kvar att leva. Det vet man ju, men man vet aldrig hur länge man får ha livet här på jorden. Men jag är sådär att jag lever här och nu. Jag har utnyttjat min tid och är jätteglad för allt jag har omkring mig. Mina barn, barnbarn, kärleken och alla vänner.