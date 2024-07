Jamie Dornan fördes till sjukhus – förgiftad av larv

Skulle spela golf i Portugal

Publicerad 2024-01-23

Jamie Dornan, 41, fördes till sjukhus i Portugal med symtom på en hjärtinfarkt.

Det visade sig att Hollywoodstjärnan hade förgiftats av en larv.

– Vi hade tur som kom därifrån vid liv, säger vännen och tv-profilen Gordon Smart.

Jamie Dornans golfresa med ”Good morning Britain”-profilen Gordon Smart förra året var nära att sluta i katastrof.

Både ”Fifty shades of Grey”-stjärnan och vännen fick plötsligt sjukdomssymtom som påminde om symtom på en hjärtattack, skriver Daily mail.

Fördes till sjukhus i ambulans

I podden ”The good the bad and the unexpected” berättar Smart att han var först ut att drabbas. En dag in på semestern upplevde han en pirrande känsla i sin vänstra arm och hand och sökte vård. Det visade sig att han hade en puls på 210 slag i minuten. Normal puls för en vuxen person är mellan 60 och 100 slag.

När tv-profilen undersökts av vårdpersonal och kom tillbaka till hotellet hittade han Dornan i liknande skick.

– Jamie sa: Kära Gordon, ungefär 20 minuter efter att du åkte domnade min vänstra arm, mitt vänstra ben och mitt högra ben bort och jag befann mig i baksätet på en ambulans, säger Gordon Smart i podden.

Dödat hundar

Vad stjärnorna drabbats av var ett mysterium för vårdpersonalen och vännerna tillbringade resten av semesterveckan i ovisshet. Sedan ringde läkaren upp med ett oväntat besked: De hade förmodligen varit i kontakt med giftiga larver.

– Det visade sig att det finns larver på golfbanor i södra Portugal som har dödat människors hundar och gett män i 40-årsåldern hjärtattacker, säger Gordon Smart.

Larverna i fråga kallas processionslarver och är beklädda med hår som innehåller ett giftigt protein. Om man kommer i kontakt med larven kan proteinet orsaka allergiliknande symtom som smärtor i huden och ögonen, eksem och irritation i halsen.