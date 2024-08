Linda Skugge om Pernilla Wahlgrens kritik: ”Gav mig en årslön”

Gjorde succé på Onlyfans efter motattacken

Publicerad 2023-11-23

Pernilla gick till mottattack efter att Linda skaffat Onlyfans.

Nu berättar Skugge att kritiken bara gjorde så att hennes konto växte.

– Det var ju bara att tacka och ta emot pengarna, säger hon i ”Malou möter”.

2001 gick skribenten och författaren Linda Skugge, 50, till attack mot Pernilla Wahlgren, 55, i en krönika i Expressen och skrev om hennes omtalade utvik i tidningen Café – där hon poserade lättklätt.

När Linda senare började lägga ut pornografiskt material på den skandalomsusade sajten Onlyfans valde Pernilla att kritisera det.

– Jag kan inte tänka mig att hon kan visa sina bilder för sina barn att de ska vara stolta över henne. What comes around goes around, I don’t know. Var och en får göra som de vill men det är hundra procent dubbelmoral och en jätteomvändning, sa Pernilla Wahlgren till Aftonbladet i somras.

”Gav mig en årslön”

Aftonbladet sökte Linda Skugge vid upprepande tillfällen, utan att få något svar om vad hon tyckte om Pernillas motattack.

Men i ”Malou möter” berättar Skugge att Pernillas uttalanden gjorde att hennes Onlyfans-konto fick ett rejält uppsving.

– När hon slog tillbaka, fick du fler som gick in?, frågar Malou von Sivers, 70.

– Ja extrema mängder, hon gav mig en årslön, tack Pernilla! Hon skiter väl i det, hon är ju knappast sur. Du kan ju tänka dig hur mycket pengar hon har, svarar Linda i programmet.

”Bara att tacka och ta emot pengarna”

– Det där rinner av för det är så harmlöst, vad gjorde du själv för 24 år sedan? Det var ju bara att tacka och ta emot pengarna och öppna Avanzakonto och sitta med läsglasögonen på och lägga in skiten, säger Linda i programmet.

Hon säger även att alla hennes texter är dubbelmoral och att den som Googlar säkert kan hitta värre saker som ligger närmare i tiden.

”Malou möter” sänds på TV4 och TV4 Play och Linda Skugges nya podd finns på Podme.